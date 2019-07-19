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1111人力銀行遭駭 舊個資外洩警方偵辦中

2019-07-19 13:23中央社 台北19日電

知名人力銀行疑遭駭，刑事局初步調查是存放求職個資的舊資料庫被入侵，資料被放在某國外論壇。1111人力銀行聲明指出，是8年前子網站委託外包製作時，遭攻擊入侵的舊資料。

媒體報導，銓敘部日前發生國家文官資料遭外洩的資安事件，如今在同一個外國論壇網站又傳出有1111人力銀行的20萬筆求職者個資遭外洩，包含求職者的身分證字號、姓名、生日、電子郵件、電話號碼、地址以及工作公司等個資全都露。

刑事局日前接獲企業報案，指稱公司疑遭駭客入侵，初步調查，駭客進入該企業存放求職者個人資料的舊資料庫伺服器，竊取相關資料後，再放在某個國外駭客論壇，警方會持續擴大偵辦。

警方呼籲，企業平時應注意資安維護，並建議民眾，若接獲假冒企業工作人員來電時，應先多方求證，也可打165反詐騙專線諮詢。

1111人力銀行發聲明表示，所有會員資料是提供給合法廠商，甄選適合人才之用，遭非法露出，已報案處理，此案是8年前子網站委託外包製作時，發生遭攻擊入侵的舊資料，現已逐年提升資安，並加強防護。

聲明提及，也同時委請合作的知名資安專家協助後續資安事件調查與相關資安服務，並與世界級資安制度顧問合作，全方位提升個資管理深化輔導；1111跟知名產物保險公司為所有求職會員，投保新台幣2億元、第三人責任險，讓會員更有保障。

圖為1111人力銀行官網。 圖擷自1111人力銀行
圖為1111人力銀行官網。 圖擷自1111人力銀行
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資安求職個資人力銀行
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