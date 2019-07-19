政院拍板農保法草案 農業保險不限天災 疫病蟲害也保

農業保險法草案拚下會期進立院。圖／聯合報系資料照片 分享 facebook

今年五月，新竹一場強降雨導致農民香瓜田泡湯，損失近五十萬元，卻只領到四萬多元天災救助金。行政院昨拍板通過農業保險法草案，拚下會期送立法院，避免農民看天吃飯，且保單不限天災，還包括疫病蟲害，中央最多補助五成保險費。

極端氣候威脅，農作物常因寒害或暴雨受嚴重損傷，平均年損一二三億元，但天災救助金額每年僅卅一億元，占整體二至三成，遠不足以彌補農民損失。農委會主委陳吉仲表示，四年多來已試辦芒果、香蕉、水稻、石斑魚、禽流感等十五種品項保單，未來專法上路可開辦更多品項。

農金局副局長李聰勇說，目標每年新增五種品項，主要先選大面積作物，正在規畫棗子跟荔枝，未來還有紅龍果、西瓜等。為鼓勵保險公司投入開發保單，草案提供免徵營業稅及印花稅的誘因，也規定可成立農業保險基金，負責執行危險分散與管理機制。

農委會副主委陳駿季說，農業保險覆蓋率目前僅百分之九點七一，天災現金救助制度不會取消，將與農業保險雙軌併行，當覆蓋率提升到一定程度，天災救助額度會視情況調整。

另外，試辦期間目前僅兩萬多人參加農業保險。彰化縣芳苑鄉農會總幹事謝介民表示，農民多半保守節儉，還在觀望農業保險的效果；且中央僅補助五成，誘因不夠高，推廣初期至少應提升到七成補助，後續再慢慢調降。

四年前保了全台第一張農業保險保單的梨農劉霖傳說，去年因寒害獲得廿多萬元保險金，雖不能彌補全部，仍有幫助。一甲地保費兩萬五千元，只要自付三分之一，但得代墊中央及地方補助的三分之二保費，年底才可領款；若不必代墊款項並降低保費，參與意願會更高。

行政院長蘇貞昌表示，未來請農委會持續輔導開發保單，擴大農業保險保障範圍，並加強相關宣導，讓農林漁牧業者能多多加入。