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中火煤灰填海環團憂白海豚滅絕 台電有回應

2019-07-17 18:10聯合報 記者趙容萱╱即時報導

台中火力發電廠燃煤發電產生的煤灰，近年填埋彰濱工業區即將填滿，擬在進行第二階段填海造陸，今天在台中環保局今舉行環境影響差異分析報告初審會，台中、彰化環團擔心煤灰有毒，影響海洋生態，加速白海豚滅絕，要求台電另提替代方案。

台電表示，煤灰為高溫燃燒後化性安定且無害的產物，這次的環差變更是調整場址用地，縮小煤灰填海工程規模，減輕對海洋環境生態的影響，盼各界支持，台電將依審查意見於期限內補件送審，將來若環差案通過，也會依承諾做好各項環境保護工作。

台電補充，本計畫開發場址由港區外側移至內側，減低白海豚南北移動的影響，施工期間工程內容主要為圍堤拋石及沉箱吊放，不會產生水下打樁的衝擊性噪音，且無工業汙水排放。

台電表示，煤灰為高溫燃燒後化性安定且無害的產物，台中電廠煤灰經毒性特性溶出程序試驗、重金屬全量分析及日本海洋環境溶出試驗等多項檢驗，結果遠低於管制標準，在一般環境下可溶出量將更低，對海域水質及生態的影響應屬輕微。

台電說明，台電既有灰塘的興建、營運，未曾發生漏灰及汙染海域水質的事件，且依據台中電廠歷年環境監測資料，海域水質均及重金屬測值都符合相關法規標準，林口、彰濱線西灰塘監測資料顯示填築前後無明顯變化，請民眾放心。

台電台中火力發電廠發電產生的煤灰，近期台電擬煤灰填海造陸引爭議。圖／本報資料照片
台電台中火力發電廠發電產生的煤灰，近期台電擬煤灰填海造陸引爭議。圖／本報資料照片
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台電高溫海豚
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