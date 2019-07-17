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因應準公共化托育新制上路 台中補助延續再升級 「從優補助」領更多

2019-07-17 10:14文／ 台中市政府

外界不實謠傳台中市政府將廢止托育一條龍等相關補助政策，恐引起家長恐慌，對此，台中市政府鄭重澄清，面臨少子化問題，托育補助本就是好的政策，好的政策要繼續做，不但不會廢止，而是「延續再升級」。配合中央準公共化托育政策8月上路，未來只要中央補助優於台中原有補助，就適用中央標準，如果台中補助優於中央，適用台中托育補助標準，從優補助，讓市民可以領到最多補助。

圖／台中市政府 提供
圖／台中市政府 提供
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中央準公共化托育政策將於8月1日上路，六都納入實施，擴大2至4歲育兒津貼，就讀公立幼兒園每月最多繳交2,500元、非營利幼兒園每月最多繳交3,500元、準公共幼兒園每月最多繳交4,500元，差額由政府幫忙家長支付；低收、中低收入戶幼兒免費；如未就讀公立、非營利及準公共幼兒園，每月領取2,500元育兒津貼。

圖／台中市政府 提供
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因應中央政府準公共化托育政策上路，市長盧秀燕上任後立即追加8.5億元預算，「升級再加值」既有的托育一條龍政策，讓托育補助再進化，8月新制上路後讓家長福利不打折，中央補助較優適用中央標準，台中補助較佳則適用台中標準，從優補助，「完全到位」照顧台中市民。

圖／台中市政府 提供
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原有的托育一條龍並未針對2至4歲未入園的幼兒提供適當補助，未來將適用中央新制，每年提供3萬元的育兒津貼；而原有托育一條龍的政策，針對弱勢加額補助每人每年最高3萬元，中央新制並沒有這項措施，這部分則由市府繼續核發，福利不打折。

另外，除了維持0至2歲準公共化的補助每月6,000元之外，在家自行照顧的兒童，爺奶顧孫免上課受訓也可直接獲每月2,500元育兒津貼。此外，2至6歲送托準公共化的孩童，台中依然獨創全國，每月補助3,000元權益不變。

至於外界謠傳今年8月1日起，針對2至6歲每月能領取2,500元育兒津貼及3,000元平價補助，市府疑似跳票一事，市府表示，此為前市府於去年尚未定案的宣傳文宣，因牴觸中央準公共化政策，從未實施也無法實施。中央已規定自今年8月1日起，地方政府除了針對2至6歲每月補助3,000元外，不得另外加碼補助，如違反規定將受財政紀律懲罰，因此台中無法逕自加碼補助。另盧市長也確實從未提出每月能領取2,500元育兒津貼及3,000元平價補助的政策，請外界明察。

圖／台中市政府 提供
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盧市長上任後積極推動「公托公幼倍增」計畫，在公托倍增方面，除了現有太平、沙鹿、豐原、清水、坪林5處公托，今年將再完成大里、甲興、霧峰3處，明年增加大雅、南屯、西屯3處，後年增加烏日，111年預計完成7處社會住宅托育空間及4處小規模公托，未來台中將有23處公托據點。

圖／台中市政府 提供
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而在公幼倍增方面，104至107學年度增設公共化幼兒園計90班，盧市長上任後，108年度已增設公立及非營利幼兒園41班、增加收托人數1,151人，並朝108至111學年度擴增至少180班以上，讓平價教保服務量達5,400人，達成公幼倍增的目標。如有疑問可逕洽市府社會局04-22289111分機37500，或教育局04-22289111分機54422諮詢。

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