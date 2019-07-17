軍公教哭哭 明年「不調薪機會很大」

2019-07-17 00:40 聯合報 記者 聯合報 記者 林河名 ／台北報導



全教總和各縣市教師工會代表昨到政院陳情，強調軍公教調薪跟不上平均薪資成長，呼籲明年應調薪。 記者邱德祥／攝影 分享 facebook

軍公教是否調薪，正等待行政院長蘇貞昌核定。據了解，雖然人事行政總處上周召開「軍公教員工待遇審議委員會」時，對於加薪與否出現正反意見，但人事總處綜合彙整後並非「兩案並陳」，最後呈報蘇揆只有一案，即「建議不調薪」；如果蘇揆依此核定，軍公教明年將不調薪。

官員分析，近廿年來，軍公教曾於民國八十八年、九十年、九十四年、一百年、一○七年共五個年度，各加薪百分之三，平均四、五年才調薪一次，加上去年剛調薪，今年整體物價指數也還未達調薪標準，「因此，明年不調薪的機會很大」。不過，官員仍強調，蘇揆有最後核定權。

全國教師工會總聯合會（全教總）昨天到行政院陳情表示，軍公教調薪跟不上受雇者平均薪資成長，也遠遠落後重要民生物資的漲幅，為避免生活品質惡化，明年度應該調薪，軍公教待遇審議應法制化，且納入軍公教團體代表。

行政院發言人Kolas Yotaka回應，人事總處的公文已送至行政院，蘇揆尚未核定，但行政院尊重審議委員會的討論。政院官員表示，即使不是全面調薪，大部分軍公教每年仍會隨著年資或升等而調整薪資，某種程度也有「加薪」效果。

人事總處上周三召開「軍公教員工待遇審議委員會」，據轉述，與會代表對於是否調薪意見分歧。反對調薪者認為，去年軍公教已加薪百分之三，今年整體物價指數（ＣＰＩ）預估只漲百分之○點七，尚無調薪必要；但支持者認為，調薪可以提振消費、帶動經濟成長。

雖然人事總處副人事長蘇俊榮上周在會後曾向媒體表示，因正反意見都有，將在彙整相關建議後，兩案並陳送請蘇揆核定，但據了解，人事總處最後送請蘇揆核定的方案僅有一案，即「建議不調薪」。

全教總理事長張旭政說，民國一○一年至一○七年，國內經濟成長率為百分之十九點五八，國內受雇者平均薪資成長百分之十四點九六，重要民生物資指數上漲百分之十四點四六，但軍公教僅於一○七年調薪百分之三，且當年重要民生物資就上漲百分之三點三，調薪幅度遠遠不足，「軍公教調薪已是民生問題，行政院應該決定明年軍公教調薪」。