因應今年首颱丹娜絲 蘇貞昌指示召開情資研判會議

2019-07-16 18:34 聯合報 記者 聯合報 記者 林河名 ╱即時報導



針對丹娜絲可能成為今年首次影響台灣的颱風，行政院長蘇貞昌今天指示，於中央氣象局召開前置情資研判會議。圖／聯合報系資料照 分享 facebook

菲律賓東方海面的熱帶性低氣壓，今天下午增強為今年第5號颱風丹娜絲，預計將朝西北西移動。中央氣象局表示，目前預測輕度颱風丹娜絲將從中南部地區登陸，並從西北邊出去，通過台灣本島，最快明天中午前後就會發出陸上颱風警報。

針對丹娜絲可能成為今年首次影響台灣的颱風，行政院長蘇貞昌今天指示行政院災害防救辦公室，邀集內政部、經濟部、國防部、交通部、農委會、交通部中央氣象局及國家災害防救科技中心等相關部會，於中央氣象局召開前置情資研判會議，聽取氣象分析報告，並提醒各部會督促所屬及地方政府各級防救災人員，落實各項整備措施。

行政院災害防救辦公室表示，依據中央氣象局資料顯示，輕颱丹娜絲於18及19日影響台灣最劇，由於颱風路徑仍有不確定性影響，各級政府切不可輕忽防災應變運作機制，應持續監控天氣動態，並加強宣導民眾做好防災準備，即時做好應變處置工作。

災防辦指出，針對颱風在海面帶來的強風長浪威脅，請農委會要求漁業電台，加強通報宣導海上作業漁船人員注意安全，同時請交通部對於停泊港區船隻強化碼頭繫纜作業，避免停泊船隻發生擱淺情形。

災防辦表示，因應陸地上強風豪雨，請中央災害業務主管機關內政部通報地方政府，對於招牌及施工中鷹架、廣告物、圍籬、路樹等應做好強固。另由於適逢大潮期間，請經濟部及內政部督促地方政府掌握都市下水道清疏、水利設施整備及河川疏濬等防災整備措施。

災防辦指出，適逢暑假期間，觀光旅遊活動頻繁，請交通部針對海岸風景區，視潮汐及長浪天氣動態狀態，對民眾加強宣導並進行相關警戒措施。若因天候影響空運、陸運、海運及鐵路運輸，請交通部預做疏運配套方案，並利用多元管道宣導民眾提早因應，尤其針對觀光景點熱門道路易致災路段及橋梁，預畫管制措施及規畫可替代道路，做好易致災公路段及橋梁預防性管制措施整備。