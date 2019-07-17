亞太電信網路門市《夏殺Fun閃限量抽》$99上網吃到飽

2019-07-17 09:52 文／ 亞太電信



亞太電信旋風式「11不綁約方案」再創瘋狂紀錄！5,000門秒殺，相關網頁5天累積超過100萬人次瀏覽！為回饋熱情的廣大用戶，亞太電信再推出《夏殺Fun閃限量抽》方案！10,000名限量抽！7月16日16:30到7月18日中午12:00截止，幸運中獎即可享有$99上網吃到飽，每月免費流量5GB，超量後網速5Mbps終身吃到飽，網內語音統統免費。

圖／亞太電信 提供 分享 facebook

歡樂Bingo《夏殺Fun閃限量抽》$99上網吃到飽，是亞太電信為Fun暑假打造的方案，無論是小孩還是樂齡族，平常外出除了可以打電話，上網抓寶也不成問題！輕速吃到飽等於是懶人專屬方案，不用時時擔心網路超出流量，也不用加值網路流量，日常生活中的需求都能夠被滿足，舉例來說，像是行動支付、地圖導航、看FB、YouTube、玩遊戲統統沒問題。

《夏殺Fun閃限量抽》活動自7月16日16:30到7月18日中午12:00截止，記得守在電腦前，手刀前往活動網頁(網址)輸入完整的真實資料，每人限登記1次(以身分證字號為準)。索取頁面輸入真實姓名、手機號碼、身分證字號，即可以成功獲得序號，限量10,000名。亞太電信網路門市將於7月19日 23:59前，以簡訊通知中獎用戶進行申辦，並於7月21日 23:59:59前完成申辦。

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門號申辦成功的幸運兒，還有加價購抽好禮延續好手氣，即日起到7月31日，於網路門市完成門號申辦與加價購訂單，就有機會抽中iPhone XR 128G、OSIM紓壓按摩等眾多好禮。好禮要成三，完成任意訂單加碼，週週再抽OSIM 紓壓按摩好禮，活動時間自即日起到8月15日，凡是於網路門市完成任一訂單 (含新申辦/攜碼/續約，及手機、商品單購者)，即有機會幸運連連、好禮獎不完。

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亞太電信《夏殺Fun閃限量抽》活動：



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