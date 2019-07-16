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表揚64名醫事楷模 衛福部激勵士氣

2019-07-16 15:54台灣醒報 記者張元融╱台北報導

「人口結構改變，一起迎戰長照！」衛福部於16日「第5屆優良暨資深典範醫事人員頒獎典禮」表揚64位醫事人員，激勵27家部立醫院士氣。衛福部次長薛瑞元表示，部立醫院多位於偏遠地區，除了讚許獲獎者善盡公醫使命的敬業精神外，也承諾會提供更佳的醫事勞動條件。

64位卓越楷模

八里療養學員賣力演出歡樂舞蹈，表演節目雖然樸實不華麗，台下數百名獲獎醫事人員與家屬也溫馨跟著節奏打節拍，看著平時工作中照顧的患者站上台手舞足蹈，台下職能治療師們無不心頭一暖。

獎項分為「資深典範獎」、「優良獎」與「新人獎」三種，從衛福部立27家醫院2815名、共11類職業別（藥師、檢驗師、放射師、職能治療師、物理治療師、心理師、營養師、呼吸治療師、語言治療師、聽力師、社工師）中，挑選出64位卓越人員，公開表揚。

醫事人員喊加薪

「給自己一個掌聲！」藥師公會理事長古博仁表示，台灣健保以最低的成本創造出最大的價值，只佔6.8%的GDP，卻提供領先世界的服務內容，在國際發光。他說，身為藥師他自己關注的是老人用藥議題，而「醫事同仁們在自己的崗位提供優質醫療，就是創造台灣價值。」他也提到，薪資結構確實應微調。

榮獲「資深典範獎」的花蓮醫院藥師黃彩雲受表揚事蹟為，長年認真執行藥庫管理業務、執行美沙冬療法助藥癮病人回歸生活。在台上與長官合照、接受家屬獻花後，她發表獲獎感言：「28年的公職生涯裡，有26年在花蓮醫院度過，從社會新鮮人到資深人員，感恩擁有公職身份，讓我能安身立命成就美滿家庭。」

衛福部表示，獲獎者的卓越事蹟多數為：長期奉獻偏鄉離島地區、竭心盡力照護特殊疾病與弱勢患者、積極推動公衛政策等。獲頒「優良獎」的桃園醫院聽力師表示，感謝一路走來所服務的病人與工作夥伴，讓她在崗位上發揮所長，堅定施比受更有福的信念。

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衛福部患者
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