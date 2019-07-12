台大侵占原民土地 監委糾正4單位

監委瓦歷斯．貝林。圖／聯合報系資料照片 分享 facebook

監委瓦歷斯貝林與高涌誠調查報告，指台灣大學山林農場嚴重侵犯原住民族土地權利，通過糾正行政院、原民委員會、內政部與台大。瓦歷斯貝林說，台大應體認疏失，並與原住民協商解決山地農場土地歸屬的爭議，行政院應切實監督有關機關檢討改進，依法妥善處理。

原民會主委夷將．拔路兒指出，現行法律對原保地的保障法源來自「原住民保留地開發管理辦法」，僅是「辦法」，無法抗衡法律位階更高的「森林法」、「國家公園法」，根本之道是提升法律位階。

台大則表示，尊重監察院調查，待收到監察院正式來文調查報告後，再進一步處理。

瓦歷斯貝林及高涌誠指出，台大山地農場與當地原住民間之土地權利爭執與歷史，可上溯至日治時期。台灣光復後，原住民非但土地權利未獲回復，更遭不當驅逐而被迫離開祖先留下的土地，部分原住民亦蒙受民、刑事訴訟之對待，甚至有夫妻同遭判刑的慘狀。

高涌誠表示，原住民土地正義也是轉型正義的一環，歷經日本統治、國府來台，原住民土地愈縮愈小，他認為至少回歸日治時期水準，才能達到基本正義需求。

監委調查，位於南投縣仁愛鄉、總面積一○九二公頃的台大山地農場，原屬日治時期「能高郡番界地」的「高砂族保留地」，在霧社事件後，日本政府於一九三七年將事件發生地與鄰近的保留地，圈畫為台北帝大（台大前身）山地農場。

監委指出，台灣光復後，省政府民政廳在登記原住民保留地時，未將此地登記列入，內政部及行政院亦草率於民國五十八年同意將土地撥交台大使用。台大取得土地後，又將土地委外種菜獲利，顯已嚴重侵犯原住民族土地權利。