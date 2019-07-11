帶一頁台灣到荷蘭 響應贈書就能受邀前往荷蘭

2019-07-11 20:59 聯合報 記者 聯合報 記者 蔡晉宇 ╱即時報導



荷蘭在台辦事處近日與荷蘭台灣專業青年協會合作舉辦「帶一頁台灣到荷蘭」活動，希望能邀請民眾響應活動，利用手提行李的一點空間，帶一本台灣作家的作品到荷蘭，只要將書從台灣帶往荷蘭，不只能夠出現在荷蘭台灣專業青年協會的粉絲專頁上，還能夠受邀前往荷蘭萊頓參加贈書儀式。

荷蘭台灣專業青年協會表示，書冊達到一定數量後，將會一起捐贈給歐洲漢學重鎮、荷蘭萊頓大學亞洲圖書館，希望能讓更多在荷蘭對漢學有興趣的朋友能夠看到台灣作家的作品，體驗到繁體中文之美，進而讓荷蘭人對台灣更有親切感。

活動即日起至九月中，活動步驟如下：1. 填寫google表單中的作者、出版社、ISDN 書碼和email。2. 所勾選的集書人會跟你聯繫。3. 與集書人碰面時, 可以和你護送來的書籍合照，或是把想留下的影音資料與書入鏡，並留下一句話例如：阿嬤，我把台灣冊帶到荷蘭啦。4. 主辦方會剪接你分享的照片或是影音資料成一個短片, 在捐贈時撥放。5. 捐冊日期確認後會以 email 和臉書邀請運冊人和集冊人來見證努力成果。

捐贈的書籍不限新書，也可以是家中的藏書，凡台灣作家或藝術家出品的文學小說、散文小品、詩集 或是畫冊皆可，但外語翻譯文學作品、學校教科書、考試用書、雜誌與限制級圖書則不在此次活動範圍內。活動網址：https://reurl.cc/7xvoQ