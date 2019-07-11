綠色和平查海廢分佈 半數集中13處

2019-07-11 20:10 台灣醒報 記者張元融╱台北報導



「中央應擬定《海洋廢棄物管理辦法》！」綠色和平組織《台灣海岸快篩調查》發現，全島半數的海廢集中在10％（12公里）的海灘段。綠色和平組織海洋業主任顏寧表示，若政府優先清理已找出的13處海廢熱點，問題可解決一半。她呼籲，政府應訂出「海廢污染標準」，讓各地海岸管理單位能據此展開工作。

海廢熱點先處理

近年各地淨灘活動興起，但始終沒有一份整體的全島海廢總量與分佈調查。綠色和平組織與荒野保護協會歷時一年，走訪台灣本島121個海岸線測站，針對全台海廢總量與分布熱點進行統計，發現全台海岸共堆積15萬袋海廢，平均每100公尺堆積的海廢能裝滿13袋80Ｌ大垃圾袋，為日本的2.4倍。

「北海岸（北基桃）與西南海岸（彰雲嘉南）為最髒海岸線。」綠色和平更羅列出以東北角、彰化大城、桃園觀音為首的13處海廢熱點，稱此13段海岸上的累積海廢佔台灣本島海岸垃圾量之一半，若政府優先派員處理此13處海廢熱點，問題可解決一半。

借鏡韓國立專法

《台灣海岸快篩調查》指出，此13處海廢海，垃圾體積仍以漁網、浮球等漁業廢棄物與生活垃圾為主，塑膠瓶罐類則是遍及全島。顏寧表示，台灣面向北邊的海岸僅5％，累積垃圾量卻佔20%，此與東北季風與洋流有直接關係。她說，離景點愈近愈容易發現塑膠袋、離漁港愈近愈容易發現漁業廢棄物。

「期許西南沿海也能學習韓國經驗。」顏寧以韓國為例，韓國2014年制訂《海洋環境管理法》強化養殖業附近的保麗龍管理，透過港邊保麗龍回收站，加強漁民教育、回收獎勵金等措施，讓保麗龍回收率從2009年的29%提升到2018年的80%。

籲中央訂定辦法

綠色和平組織呼籲，環保署及海保署應應擬定《海洋廢棄物管理辦法》，並制定出「海廢污染管制標準」，讓各地海岸管理單位能據此編列預算、規劃人力，並帶頭清除海廢熱點，依照不同區段的污染程度，做有效資源的分配運用，協助地方單位提高清理頻率和效率，才能還給海岸潔淨風光。

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