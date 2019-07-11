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環保署修空汙標準 各地訂減汙計劃

2019-07-11 21:07台灣醒報 記者呂翔禾╱台北報導

配合《空汙法》修法，環保署預計今年將調整空氣品質標準，將PM10、SO2與NO2的排放標準提高。不過PM2.5的標準並沒有調嚴，環保署空保處副處長謝炳輝表示，目前台灣許多縣市仍無法達標，會配合空汙法請地方政府制定減空汙計畫，另外也會考量不同地方的情況，再做調整。

PM_2.5標準無調整

謝炳輝表示，台灣目前的PM2.5標準已經符合世界衛生組織（WHO）所制定的第三階段目標，跟美國、歐洲標準已相差不遠，在全世界來說空汙標準也是中上標準。WHO雖然有空汙排放標準，但是但書提到，各國仍須依據當地社經狀況制定標準，因此在這次調整中並沒有調整PM2.5標準。

不過他也提到，SO2、NO2等汙染物也是PM_2.5的來源之一，因此整體而言希望透過全面性的方式逐步將空汙下降。另外，環保署也會根據去年修訂的空汙法第5條，每4年檢討空汙標準制定。

各縣市情況不同

謝炳輝提到，去年台灣空汙年平均濃度為17.5微克／立方公尺，雖然離標準值15還有距離，不過在環保署104年推動清淨空氣計畫以來，台灣的空汙年平均濃度都有逐步下降，因此希望透過制定較嚴標準，鼓勵縣市達標。

不過雲林、嘉義等縣市的空汙值仍在25、22，這次的空汙標準制定是否會讓這些縣市為難？謝炳輝回應，不同縣市可以提出符合自身需求的減空汙計畫，而且不同縣市可能因為氣候、風向等原因影響特定時間空汙值，環保署預計年底開始實施空汙標準，會再彙整資料，做進一步調整。

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環保署PM2.5WHO
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