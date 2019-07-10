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夢想無極限！2019 MLB CUP Taiwan次少棒冠軍出爐

2019-07-10 14:40聯合線上 文／黎允之

「我10歲，我打MLB CUP！」由華南金控與美國職棒大聯盟攜手推動之第2屆MLB CUP Taiwan U10次少棒錦標賽冠軍出爐！來自全國16支U10代表隊經過5天比賽後，由桃園市龜山國小奪得最終冠軍。

桃園市龜山國小勇奪「2019 MLB CUP Taiwan」冠軍。 圖／華南金控...
桃園市龜山國小勇奪「2019 MLB CUP Taiwan」冠軍。 圖／華南金控 提供
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繼去年賽事現場太空人隊的吉祥物Orbit成為超吸睛焦點，今年登場的是堪稱大聯盟最資深的吉祥物之一，密爾瓦基釀酒人隊吉祥物Bernie Brewer，只要在釀酒人的球員敲出紅不讓，就可以看到吉祥物Bernie從他專屬的黃色溜滑梯一溜而下，與觀眾同歡，引爆現場觀眾嗨到最高點。

華南金控暨華南銀行董事長張雲鵬(圖中)擔任「2019 MLB CUP Taiwa...
華南金控暨華南銀行董事長張雲鵬(圖中)擔任「2019 MLB CUP Taiwan」開球貴賓，為冠軍賽開出好球，並與大聯盟密爾瓦基釀酒人隊吉祥物Bernie Brewer(圖右)合影！ 圖／華南金控 提供
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MLB CUP Taiwan於去年首度開打，立即在少棒界掀起一股旋風，獲得各地球隊熱烈迴響。今年參賽隊伍從去年的12隊增加至16隊，邀請各縣市最佳U10球隊參賽。幕後推手華南金控表示，之所以推動MLB CUP Taiwan賽事在臺灣舉辦，就是希望透過美國職棒大聯盟的體驗教學及競賽，幫助小球員提早站上舞台，開啟國際視野，讓夢想的火焰持續燃燒，也讓台灣熱愛棒球的民眾親身感受大聯盟的特色和氛圍。

「2019 MLB CUP Taiwan」開賽記者會大合照，中華棒協副理事長趙士...
「2019 MLB CUP Taiwan」開賽記者會大合照，中華棒協副理事長趙士強(二排右9)、美國職棒大聯盟亞太區棒球發展總監Mr. Rick Dell(二排右8)與華南金控副總經理徐千婷(二排右6)為所有參賽球員加油。 圖／華南金控 提供
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在本屆賽事中，許多美國職棒大聯盟球員都拍攝影片為小球員們獻上祝福。洛杉磯天使隊後援投手Justin Anderson勉勵小球員們持續努力，「希望有一天可以看到你們在美國打球！」而來自台灣的大聯盟職棒選手，現任克里夫蘭印地安人隊補手的朱立人，也希望小球員們都能「用力揮棒、用力投球」！

美國職棒大聯盟指出，台灣是MLB推展棒球全球化中特別重視的市場之一，也是繼日本之後第二個舉辦MLB CUP的國家。MLB CUP Taiwan不僅提供年幼的棒球選手累積更多出賽經驗，發揮他們平常的練習成果，更是親子間良好的互動平台。

華南金控支持基層棒球運動向來不遺餘力，自2007年起與中華棒協合作推動「一球圓一夢-基層棒球培育計畫」，除了捐贈偏鄉學校球具、冠名舉辦國內少棒、青少棒盃賽、贊助國際棒球賽事，近年更積極與美國大聯盟合作，期盼以實際行動落實想法，讓企業贊助不僅是財務上的支持，更能幫助中華小將把立足點墊得更高，讓熱愛棒球的孩子勇敢追夢不設限，也為國家培育出更多「台灣之光」。

除了引進MLB美國職棒原創少棒賽登陸台灣，主辦單位也於賽事前舉辦「華南金控MLB CUP圓夢棒球營」，由美國職棒大聯盟亞太區棒球技術總監戴爾（Rick Dell）與專業講師群指導授課。

「2019 MLB CUP Taiwan」開幕典禮大合照，圖中右起為MLB亞洲區...
「2019 MLB CUP Taiwan」開幕典禮大合照，圖中右起為MLB亞洲區棒球發展總監Mr. Rick Dell、MLB臺灣區代表Mr. Jesse Lin、宣傳大使Bernie Brewer、華南金控總經理羅寶珠、中華棒協秘書長林宗成及三皇生技總經理王亭坤。 圖／華南金控 提供
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在棒球場中，可以看見MLB指導教練揮棒擊出球，排在各壘包的小選手們依序順著球的方向練習接傳球守備；在球場的另一頭，教練放上練習網，逐一調整小選手的打擊姿勢，幫助他們展現最佳的打擊實力。「我們把這些9歲、10歲的孩子帶來球場，讓他們享受和教練一起合作打球的快樂，目的是讓他們去感受並連結到：這件事我明天還想再做！」MLB指導教練Rick Dell說。

藉由「華南金控MLB CUP圓夢棒球營」，參賽的16隊小選手可以體驗國際級專業觀念及課程，學習更精湛的棒球競技，應用在比賽上。前進大聯盟，夢想不再遙不可及！

夢想太空人偏鄉學校Dell洛杉磯
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