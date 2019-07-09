環團籲蔡政府 加強審閱核公投案

2019-07-09 14:21 台灣醒報 記者呂翔禾╱台北報導



「《重啟核四》公投理由書第一項理由就錯了！」數個環團9日召開記者會，台灣環境保護聯盟創會會長施信民表示，支持擁核沒問題，但不能造假換取選民連署，他呼籲中選會要加強審核公投。但黃士修受訪時表示，環團提的是工安死亡人數，台灣沒有因為核安而死亡的案例，請環團拿出真實數據來辯駁。

須嚴審公投理由書

施信民表示，《重啟核四》公投理由書中第一項理由聲稱，台灣因核電廠死亡的人，只有1991年抗議時遭撞死的保警。但經他們查證，當時是警方違反協議在先，強拆抗議人士帳棚才引發衝突，而且在場抗議的環團跟撞死人的肇事者毫無瓜葛，擁核代表利用個案煽動社會仇視反核方是不對的行為。

他更批評中選會，居然還能讓這樣的公投進行連署。經過環團查證，《重啟核四》的公投理由書中，有11處的資訊是錯誤的，而且還挾帶許多主觀批評，中選會不應該讓這項提案成立。他呼籲中選會要嚴格審查公投內容，否則公投提案通過後，會讓社會更加分裂、仇視。

須跟美商討燃料棒處置

方儉提到，雖然先前環評通過核一、核二即將除役，核一的燃料池卻無法再放更多燃料棒，到時候除役該怎麼辦？如果除役後繼續運轉，會不會造成核安上的疑慮？這些蔡政府都需要想辦法向大眾釋疑。

黃士修：請拿出真實數據

但「重啟核電」公投提案人黃士修受訪時回應，環團蒐集的數據，是因為工安意外造成多人受傷，甚至有3人死亡的案例。可是工安事件都會發生，台灣卻沒有因為「核安」造成死亡的案例，他反批環團沒有真實數據，豈不是也在造謠？

針對環團批評，黃士修說，他在「重啟核四」公投案裡提的數據都有報告、專家資料佐證，希望環團可以針對他的錯誤一一指教，否則反而是環團讓台灣無法跟上世界重啟核電潮流，且讓台灣持續面對缺電問題。

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