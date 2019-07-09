豐年社前記者群主張著作人格權 法界指雙方契約是關鍵

2019-07-09 12:27 聯合報 記者 聯合報 記者 彭宣雅 ╱即時報導



農委會副主委李退之（左）被指辭退豐年社社長汪文豪（右）。圖／聯合報系資料照片 分享 facebook 豐年社修改2017年農傳媒網路上巴拉刈相關專題報導，將撰文記者名字改為編輯部，撰稿的豐年社前記者認為侵犯他們的著作人格權，擬採取法律行動。律師指出，是否違法，須看過去雙方簽訂的契約內容。

律師葉慶元表示，若當時的契約是期間一切著作權歸屬豐年社所有，撰稿人有沒有空間可以主張著作人格權，有待商榷；若沒有明訂，撰文者就是著作權人，豐年社引用時，就要要把作者名字寫出來。有沒有侵害著作人格權，要回到當初雙方簽訂的勞動契約。

但葉慶元表示，豐年社主張修正大多是文章時態問題，但記者報導內容寫的是當時的事情，怎麼會事隔幾年改寫文章，卻把主委名字換掉。他說，新聞時空背景不同，把兩年前的文章時態改成現在的東西，新聞倫理上是有問題的。他認為，如果著作權在記者，豐年社的作法就有違法問題；若著作權簽給豐年社，就是新聞倫理問題。

他說，著作權分兩部分，一是著作人格權，要表彰作者是誰；一是著作財產權，如果公開發行出版，要給著作人一定得財產的報酬。著作人格權是著作權的一個部分，可以約定著作權人是出資人或雇主；若契約一開始就把著作人約定為豐年社，那著作人格權也是豐年社不是記者。

律師林富貴說，依著作權法第11條第1項規定，受僱人於職務上完成的著作，以受僱人為著作人；但契約約定以僱用人為著作人者從其約定。也就是說豐年社應聘記者時，如果跟記者間簽訂契約，記者完成的著作文字，著作權屬於豐年社，則由社方取得著作權；如果沒有約定著作權屬於豐年社，社方要引用文字或圖片，就要依照著作權法規定註明著作權人，否則有觸犯著作權法的可能。

至於有無侵害著作權，林富貴認為，應以實質相似作為判斷標準，除判斷是否抄襲文字內容，更應比對編排整體觀念是否相近似。