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美東台灣人夏令會 吳新興談僑務外交

2019-07-09 11:08世界日報 記者孫影真／賓州報導

第50屆美東台灣人夏令會於4日至7日在賓州威徹斯特大學(West Chester Univ.)舉行，僑務委員會委員長吳新興、民主進步黨黨主席卓榮泰、立法委員林靜儀、李俊俋等人從台灣前來參加開幕式。開幕式播放總統蔡英文錄影賀詞，吳新興也發表專題演講。

夏令會以「台灣是我的DNA」為主題，召集人紐澤西台灣同鄉會前會長孫揚盛表示，適逢台灣關係法40周年，大會「討論並回顧台灣人與台美人社群在美國一路走來的打拚點滴，傳承台美人的認同，深耕在地，展望未來，持續深化台灣與美國的連結。」

吳新興從僑務的第二外交軌道功能及台灣主體性出發，說明各項僑務創新作為，包括結合全球台灣力量，擴大聯結友台社群；建立海外急難救助體系，服務旅外國人；建構完善教學資源，支持海外僑教發展；整合台商力量，加速台灣經濟動能；促進海內外僑青交流，擴展視野培育新世代。他也呼籲海外台灣人團結，支持台灣。

紐約經文處副處長張俊裕、文教中心主任黃正杰、僑務委員簡明子、謝己、戴松昌等出席開幕式。卓榮泰分享「大師兄政治路」、學者吳叡人談「台灣的國家形成」，林靜儀、時代力量黨主席邱顯智、金馬獎導演傅榆等人也上台演講。

吳新興林靜儀卓榮泰
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