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盧秀燕要中火舊機組下架 原因竟和恐龍滅絕有關

2019-07-09 01:44聯合報 記者洪敬浤╱即時報導

近來「封口」避談政治議題的台中市盧秀燕，不僅緊咬空汙議題，呼籲中央支持中火減用四成生煤量，也「打蛇隨棍上」，藉由台電公布電力有餘裕，要行政院讓中火5部老舊機組除役。另一方面，盧秀燕也自我盤點台中十八座燃煤工業鍋爐，要求民國111年全數退場，改用較潔淨的燃料，多箭齊發拚改善空汙，也拚市民對她的市政作為有感。

台電露餡？ 兩年新增6發電機組 

盧秀燕一再向行政院表達廢除中火的老舊機組，同時也宣稱要藉由年底換發操作許可證的機會，準備大砍中火的生煤使用量。昨天她再向中央喊話，指全國近兩年新增6部發電機組，全國電力備轉容量增加到16%，在供電有餘裕情形下，中央更應該同意讓中火老舊機組除役。

但台電指出，新增上線的機組，已計入目前備轉容量率當中，若應中市府要求，在秋冬空汙季停用五部機組，備轉容量率恐降至4%以下，衝擊全國供電穩定。

盧秀燕與中央過招，輸贏還有待觀察，但眼見離年底的空汙季節只有3、4個月，屆時天空肯定又從現在的蔚藍清朗轉為灰濛濛，台中市民也肯定不開心，加強力道要求中央協助改善空汙，成了她不得不然的選項，萬一中央都不配合，至少還能累積「相罵本」。

不想步恐龍後塵 燃油鍋爐都要除役 

從各項舉動看來，盧秀燕不僅向中央出招，也回頭要求台中市的汙染戶善盡改善空汙之責，點名7家共18座燃煤工業鍋爐，捨棄重油和生煤，改用天然氣等較潔淨的燃料。

中市府先前已推動補助業者的燃油鍋爐改用燃氣，已有超過150座大小鍋爐申請改換，其中2噸以上的列管燃油鍋爐共181座，已有67座改成燃氣鍋爐，對減少空汙有幫助；環保局表示，燃煤鍋爐得在111年底前退場，其他不管採用再生粒料、柴油或天然氣等，工業鍋爐都得符合加嚴管制排放標準。

另外，盧秀燕昨也主持台中市「低碳城市推動委員會」會議，面對氣候變遷、都市熱島與空氣汙染等議題，提出29項行動方針，要求市府各局處分短中長期推動。而這些議題幾乎都與減碳息息相關，她打趣說，「恐龍也以為牠們還有時間」，沒想到最後慘遭滅絕。最後會議決議三大目標，推動減碳、減廢、減空汙，要「先公後私、光電倍增、韌性降溫」，讓台中更加宜居。

維護空氣品質 開工典禮帶頭減香

她也立即做出第一道指示，要求減碳要以身作則，第一步就從市府各項建設的開工典禮做起，基於民俗要拜拜，有時一人一炷香，現場煙霧繚繞，各單位以後開工都要減香，主祭者一炷香即可。

台中市政府秘書長黃崇典說，這次會議提出「氣候變遷即刻行動方針」，分為短中長期規畫，共廿九項亮點策略，由各局處分工，短期策略一年內執行，中長期五年內要有行動。

台中市長盧秀燕昨再向中央喊話，全國電力備載達16%，應該讓中火機組除役，不要讓中...
台中市長盧秀燕昨再向中央喊話，全國電力備載達16%，應該讓中火機組除役，不要讓中部民眾再用肺發電。記者洪敬浤／攝影
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台中火力發電廠。記者黃仲裕／攝影
台中火力發電廠。記者黃仲裕／攝影
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台中市推動燃煤工業鍋爐轉型為非生煤燃料，預計111年底除台中火力電廠外，所有燃煤...
台中市推動燃煤工業鍋爐轉型為非生煤燃料，預計111年底除台中火力電廠外，所有燃煤鍋爐都將退場。圖／台中市新聞局提供
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台中市長盧秀燕表示，市府大小建設不斷開工，動土前拜拜時應盡量減香，由公家單位以身...
台中市長盧秀燕表示，市府大小建設不斷開工，動土前拜拜時應盡量減香，由公家單位以身作則。圖／台中市新聞局提供
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盧秀燕台中市台電
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