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北美大費城急難救助協會成立 吳新興感謝僑界熱心

2019-07-08 16:02聯合新聞網 台北訊

大費城急難救助協會成立，十僑團共襄盛舉，成為全球第73個急難救助協會。 圖／僑委...
大費城急難救助協會成立，十僑團共襄盛舉，成為全球第73個急難救助協會。 圖／僑委會提供
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賓州費城地區台僑響應僑務委員會在全球各地成立急難救助協會，為我旅外國人在海外形成安全網，4日於陽明軒餐廳舉行「大費城急難救助協會」成立儀式，十僑團共襄盛舉，結合費城僑界力量，成為全球第73個急難救助協會。

儀式由僑務委員會委員長吳新興主持，吳新興表示，由於台灣到海外旅遊、讀書、就業的人數越來越多，需要急難救助之時，除了駐外館處提供即時的協助之外，許多情況會需要僑界力量一起幫忙照顧，因此他上任之後發起在全球各點成立急難救助協會，對國人臨時發生的海外急難，提供適時的醫療法律等幫助，以建構安全網，感謝全球各地僑社熱情嚮應。

僑務委員會委員長吳新興（右）主持大費城急難救助協會成立大會，僑務委員謝己（左）任...
僑務委員會委員長吳新興（右）主持大費城急難救助協會成立大會，僑務委員謝己（左）任首屆會長。 圖／僑委會提供
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大費城急難救助協會發起人兼會長僑務委員謝己感謝僑委會的鼓勵，也期盼未來該協會能提供有需要的旅外國人及僑胞緊急危難時，保險、法律、醫學、資訊等方面的服務。目前該協會理事包括黎明中文學校前校長黃小芳、費城臺灣客家會前會長何智勇、北美臺灣客家公共事務協會前會長李常吉、匹茲堡臺灣同鄉會會長郭向榮，與義工北美臺灣客家公共事務協會前會長陳玲珠、費城臺灣同鄉會前會長黃志鵬、黃淑惠、臺福教會蔡宏哲、三一教會黃慶安、費城明德中文學校校長陳芳平、慈濟王大舉。

吳新興僑委會
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