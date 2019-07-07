重啟核四耗千億 黃士修：1年可回本

2019-07-07 21:04 台灣醒報 記者吳婉瑜╱台北報導



針對重啟核四，專家於所費成本上有不同看法。(Photo by 維基百科) 分享 facebook 重啟核四的代價有多高？台灣環保聯盟會長劉志堅指出，核四估計要再花千億元才能完工，且零組件也是億元起跳，不但代價高昂，後續核安風險更是隱性成本；但「重啟核四」公投提案人黃士修則表示，重啟核四雖花費昂貴，但商轉後一年將可提供超過2千億元的電力。

劉：成本昂貴

劉志堅指出，核四廠並未完工，估計後續工程還得再多花上千億元，他表示，已有顯著成果的綠能和節能，對於儘速減碳、降空汙、穩定供電等社會需求，比核四廠更為可行。

劉志堅表示，以技術上來說，核四廠出現零件不足的問題，過去甚至將2號機組拆到1號機組裝，光是一根螺栓就耗費數億元，非正常材料供應。針對核廢料問題，劉志堅說，除了瑞典、芬蘭等國有興建核廢料的最終處置廠，其他國家沒有，台灣地狹人稠，更無處存放核廢料。他呼籲，不能因核能便宜就忽視其他成本。

黃：一年就回本

「核四燃料棒不是無解。」黃士修指出，存放於美國的燃料棒至今乏人問津，沒有其他國家要買，因此台電日前說明，以異地存放為主，將繼續找買家。黃士修認為，解決燃料棒的方式有二，一為多花10億運費運回來，核四後續將可提供超過2千億元的電力，二為買新的燃料棒，他指出，英國、日本都買的到，重買只是時間和政府有無決心要進行。

至於重啟核四的花費，黃士修分析，1號機已完工，需花100億啟動測試；2號尚有10%工程才完工，需追加3百多億預算，重啟共需花費5百億，加上2338億造價，整個核四工程約3500億，不過核四商轉後，1度電最多2元，再生能源則是5元，兩者價差3元，且核四每年可供電200億度，核四商轉1年就回本。

李敏：燃料棒可運回或重訂

清華大學核工系教授李敏接受本報專訪時指出，重啟核四預估經費，台電與核四前廠長都曾估算，但兩者數字差很遠，他認為，台電數字錯的，因為台電承受某些政治壓力，但無論所費多少，都可用重啟後的發電回收成本。他估算，核四一年發電量約一兩百億度電，可從售電回收。

談到燃料棒問題，李敏強調，後續無論重新運回或訂做新的都不是問題，都能靠穩定的發電回收，他指出，若真推行非核家園，再生能源無法穩定發電，而天然氣貯存有風險，若颱風來就斷電，反觀核四廠則相對穩定，燃氣一度電成本佔90%，但核電買鈾燃料不到10%，他認為，分散電力來源是能源最重要的問題。

原能會：無重啟計畫

對此，原子能委員會核能管制處副處長李綺思受訪時表示，原能會為核能的安全主管機關，目前依經濟部指示，核一、二、三廠不研議，核四不重啟，重啟核四除非經濟部送件才會進行審查，他認為，假如重啟核四，因封存時間太久，相關資產維護都要完整重新檢視，甚至要請國外顧問專家重新驗證。

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