重啟核四是否可行？ 專家看法拉鋸

2019-07-07 19:20 台灣醒報 記者吳婉瑜╱台北報導



黃士修認為重啟核四並非不可行，環團則認為重啟時間太長且有核安疑慮。聯合報系資料照片／記者吳淑君攝影 分享 facebook 國民黨總統初選政見發表會上，參選人韓國瑜、朱立倫等人都主張重啟核四，「重啟核四」公投提案人黃士修接受本報專訪時表示，核四5年內即可重啟；不過台灣環保聯盟會長劉志堅受訪時以工程耗時7年以上、核災疑慮等問題表示，重啟核四不可行。

環團：重啟不可行

「台灣不可發展核電是常識問題。」劉志堅認為，核四重啟至少需要7年以上，加上工程延宕等因素，一拖可能達8年，這些時間如何支撐國家經濟？他也提到，若短時間內重啟核四，安全能讓人放心嗎？

另外，他表示，核四位於活火山，這也是要考量的一大安全問題。他認為，保證核安是話術，需通過實質的安全審查。他以德國為例，德國2022年將關核電廠，2038關燃煤電廠，顯示核電可被取代。

5年內可上路

重啟核四5年內可以上路！黃士修認為，核四重啟在也技術上僅要2年即可，第1年啟封、第2年測試，第3年就可以全功率發電。他透露，他曾為此拜訪當時的原能會主委與台電核四廠廠長，對方表示，核四重啟之所以需要6至7年時間，其中包含了尋求社會共識與政治干預的時間。

談到核廢料的輻射問題，黃士修指出，核能確實是所有能源中唯一有輻射問題的能源，但他也舉例：火力發電有PM2.5、太陽能發電20年後，幾百萬噸廢棄光電板如何處理？風力發電的鋼鐵支架基座，葉片100公尺長，複合材料加上超巨型葉片很難回收，連德國風機也面臨除役問題。

他說，核廢料只要做到有效隔絕就沒有安全疑慮。他指出核廢料的三大特點：有系統技術可處理、不影響生活圈、不影響生態圈，他表示，所有垃圾與廢棄物只滿足前兩個條件，核廢料是唯一滿足不影響生態圈的發電廢棄物。

李敏：核廢料借鏡他國

清華大學核工系教授李敏曾在文章中指出，很多人擔心的核廢料的議題，但即使核四不運轉，我們也得面對核廢料處置的問題。他強調，台灣目前核廢處置的政策與技術都與國際其他核能使用國家一致，其他核能使用國家都沒有因核廢無法處理而廢核，他認為，核廢料場址的爭議是政治議題，不是技術問題。

綠色消費者基金會董事長方儉則認為，台灣沒有缺電問題，只有用電效率與能源管理問題。方儉指出，台電能源管理的調度系統造成太多尖峰期，而用電尖峰與離峰期相差50%，尖峰用電忽然增加，其他電廠閒置成本太大。

他也說明，台灣電廠使用率僅50%，正常應維持80%以上，所以電的成本太高、電費太貴，他甚至表示，總統參選人並未了解核四的真實情況，如果需要，他可以帶他們導覽說明。

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