親愛的網友：
為確保您享有最佳的瀏覽體驗，建議您提升您的 IE 瀏覽器至最新版本，感謝您的配合。
中共代理人修法
總統大選觀測站
藍營初選白熱化
韓國瑜話題不斷
政治
軍事
綜合
讓偏鄉兒有選擇

勞資持續協商 長榮讓步3項和平協議條款

二合一選舉 調查局：中資奧援候選人列查報重點

2019-07-06 17:13中央社 台北6日電

民國109年「二合一選舉」日益趨近，調查局今天指出，中國對台統戰模式不乏運用採購台灣農漁產品等方式拉攏進行統戰，若資金流入資助候選人，就違反選罷法，將立案偵辦。

「二合一選舉」明年登場，調查局提早規劃部署，成立「二合一選舉查察專案」、「影響國安選舉假訊息處理小組」、「加強辦理地下通匯案件專案」，並積極深化據點工作、提高偵辦假訊息及境外資金介入選舉等作為。

媒體報導，調查局首度將「陸企採購農產品」列境外資金、影響國安蒐報重點。對此，調查局今天表示，中國採購台灣農產品是兩岸正常貿易行為，調查局並不認為具有異常性，未要求外勤蒐報，也未針對農漁會團體蒐情。

調查局指出，中國對台統戰模式不乏運用來台契作及採購台灣農漁產品方式拉攏進行統戰，若採購農漁產品資金流入資助候選人，就涉嫌違犯公職人員選舉罷免法，調查局一旦掌握對價關係證據，將立案偵辦，維護選舉公平、公正。

另外，調查局通令外勤調查處站，將社群媒體、群組散布不實扭曲訊息等狀況列為這次選舉查察工作重點。聯合報報導，調查局已鎖定「鬼島狂新聞」等6大網站及娛樂公司蒐證。

調查局對此予以否認，強調目前並沒有鎖定任何政治評論或特定網站等社群媒體。

2020選舉中資
炎炎夏日何處去 送你 7-11 吃冰趣

相關新聞

調查局要查六大網站 老天鵝自嘲少了這張「綠卡」

2019-07-06 13:59

白領外勞增加 補習班外師卻遞減

2019-07-06 12:52

北捷底下藏遺址 橫跨清日台三大文化層

2019-07-05 14:33

搶救北門景觀 周邊開發計畫恐受影響

2019-07-05 14:33

台灣有可能用「網路實名制」打擊假新聞嗎？

2019-07-05 13:32

實價登錄2.0會曝光個資財產？並不會！

2019-07-05 13:22

中美之間左右逢源 李顯龍給台灣的啟示

2019-07-05 08:50

轉戰立委再奪金曲 林昶佐在生死間悟出這代人的使命

2019-07-03 14:13

提升系統設計與整合之能力 首開「現代系統設計與整合」班程

2019-07-05 16:34

臺大專業管理課程熱烈招生中，提早報名享優惠

2019-07-05 16:29

中國信託文薈館「錢的異想世界」特展 邀請大小朋友隨貨幣環遊世界

2019-07-05 10:16
看更多

熱門文章

最新民調！藍營票倉韓國瑜勝蔡英文逾20% 高雄輸17%

2019-07-05 18:00

曾成功預言蔡英文當選總統 命理師再預言2020三人有「帝王相」

2019-07-06 10:32

國民黨總統初選 學者：撲克牌梭哈 霸道總裁出手了

2019-07-06 08:10

韓國瑜鑽下水道：清淤奏效 近期數波強降雨高雄未淹

2019-07-05 19:56

「郭董」逛六合夜市搏人氣 郭粉vs.韓粉險暴動

2019-07-05 22:47

蘇貞昌批韓國瑜有錢無心 孫大千：陳菊應該羞愧了吧

2019-07-06 09:12

破天荒！ 藍總統初選民調 今直播抽樣作業

2019-07-06 00:42

韓國瑜勘查箱涵 居然還有想像不到的雜物

2019-07-05 21:26

韓冰和韓國瑜搭高鐵 低調說只是放暑假回來而已

2019-07-05 21:43

綠才修完國安五法 接著...將嚴格規範「中共代理人」

2019-07-06 00:25

綠營發動這件事 黃光芹：民進黨恐倒助韓當選總統

2019-07-06 12:40

【重磅快評】王金平的質疑與直播成就了誰？

2019-07-05 18:31

陸企買農產列國安重點 南投縣長林明溱：這個政府瘋了

2019-07-06 12:28

李艷秋：國民黨若有人脫黨參選 辣台妹就擁有核彈

2019-07-06 11:04

看問題／誰是「中共代理人」 政府說了算？

2019-07-06 01:02

影／韓粉快閃挺高雄 若強碰柯？ 韓粉笑回「四個字」

2019-07-06 09:27

法界：為國安犧牲言論自由 與「敵對勢力」沒兩樣

2019-07-06 00:58

嗆朱立倫富人稅只能課太少 郭台銘：我能課1600億

2019-07-06 13:39

韓國瑜有韓冰 郭台銘：我有世界專家幫台灣打世界盃

2019-07-06 11:40

影／蓮池潭湧「國旗潮」 上百名韓粉冒雨挺韓「凍蒜」

2019-07-06 10:53

韓冰回高雄救父？柯文哲：緊急關頭 家人至少是一票

2019-07-06 10:39

影╱搶先看！今晚郭台銘王金平合體跟Pepper律動跳舞

2019-07-05 19:26

郭台銘高雄造勢 林義守挺

2019-07-05 23:16

照顧偏鄉童耗盡百萬積蓄…陳爸走了 「孩子的書屋」傳承互助力量

2019-07-06 15:21

調查局要查六大網站 老天鵝自嘲少了這張「綠卡」

2019-07-06 13:59

郭台銘逛六合夜市 果凍熱情相挺韓粉擾局

2019-07-05 22:30

新聞眼／不信任公部門？打假…為何越打越反感

2019-07-06 00:28

「韓國瑜條款」？陸企採購農產 首列國安蒐報

2019-07-06 00:15

槓郭台銘國家養孩子政策 朱立倫提新12年國教

2019-07-05 19:10

【即時短評】監院糾正中選會 反證「公投法修惡」

2019-07-05 22:47

高鐵南延成話題 郭台銘：為什麼不趕快做？實在想不通

2019-07-06 16:02

總統府發布 陳儀深出任國史館館長

2019-07-05 18:53

影／郭台銘揪準媽媽拍廣告背書孩童國家養 朱立倫虧：真豪氣

2019-07-05 18:19

中共代理人修法 洪秀柱批蔡英文把台灣變成孤島

2019-07-06 14:55

九合一「輕率選務」 監院糾正中選會

2019-07-06 00:27

直播被中斷 時力黨團：柯文哲應堅持直播

2019-07-06 10:04

韓粉在哪裡？國旗衣韓粉現身自強號 南下挺韓到底

2019-07-06 10:52

反鐵籠公投不缺席 韓粉、郭粉明凱道尬人氣

2019-07-06 00:35

在美國大聯盟開球的台灣第一位市長 現在又獲邀進白宮

2019-07-06 15:31

總統大選查假消息全面啟動 警政署百人小組專責打擊

2019-07-06 00:05
看更多

商品推薦

贊助廣告

商品推薦

留言

Top