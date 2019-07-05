親愛的網友：
為確保您享有最佳的瀏覽體驗，建議您提升您的 IE 瀏覽器至最新版本，感謝您的配合。
總統大選觀測站
藍營初選白熱化
韓國瑜話題不斷
政治
軍事
綜合
讓偏鄉兒有選擇

高雄君鴻酒店聲明：確定明天歇業 解散員工

社會新鮮人保險 抓321法則、4重點

提升系統設計與整合之能力 首開「現代系統設計與整合」班程

2019-07-05 16:34文／ 國立臺灣大學進修推廣學院

圖／國立臺灣大學進修推廣學院 提供
圖／國立臺灣大學進修推廣學院 提供
分享

因應現行社會之大型工程或複雜系統，常發生有無法系統性設計與前後整合狀態發生，臺大進修推廣學院將於108年9月12日起每週四晚間開辦「現代系統設計與整合：智能系統、動態模擬、機制設計、金融合約」研習課程，本課程內容以企業工程界、金融法律界以及政府建設部門相關人士為主，討論「現代系統設計與整合」。課程內容兼顧系統論理與實踐落實，同時輔以眾多 (特別是大型複雜工程)代表性案例加以印證，引導幫助學習者在智能系統、動態模擬、機制設計、金融合約等議題上，有系統性的了解及更深入的運用。

本班程特邀請臺大土木工程學系王明德教授、資訊工業策進會產業情報研究所資深研究總監沈舉三、寰宇國際財務顧問公司總經理暨法律事務所首席資深顧問兼公共工程部召集人范雪梅及臺大商學研究所江炯聰名譽教授共同講授。臺大江炯聰教授指出，智能系統、動態模擬、機制設計、金融合約這四大面向環環相扣，大型建案如無全面性的瞭解各環節，就可能導致嚴重的設計瑕疵，所以系統性的設計與整合實具有相當之重要性。

臺灣大學進修推廣學院開辦的「現代系統設計與整合：智能系統、動態模擬、機制設計、金融合約」研習班將於108年9月12日開課，另於8月23前完成報名繳費者享有學費優惠。課程現正招生中，歡迎對此議題有興趣之社會人士上網報名參加，課程完整訊息請上「臺大推廣教育網」或致電 (02)2362-0502 臺大進修推廣學院洽詢。

炎炎夏日何處去 送你 7-11 吃冰趣

相關新聞

北捷底下藏遺址 橫跨清日台三大文化層

2019-07-05 14:33

搶救北門景觀 周邊開發計畫恐受影響

2019-07-05 14:33

台灣有可能用「網路實名制」打擊假新聞嗎？

2019-07-05 13:32

實價登錄2.0會曝光個資財產？並不會！

2019-07-05 13:22

監察院糾正 中選會辦理九合一選舉公投亂象

2019-07-05 11:31

中美之間左右逢源 李顯龍給台灣的啟示

2019-07-05 08:50

願景／拒紙杯 年減15億個浪費

2019-07-05 07:15

願景／推廣理念進校園 文青企業來相挺

2019-07-05 07:12

願景／租借餐具 萬惡塑膠變環保尖兵最大關鍵在這

2019-07-05 07:09

調查泰源事件 監委王美玉：相信仍有檔案未移交

2019-07-04 22:48

震驚悲痛！「台東書屋」創辦人陳爸過世

2019-07-04 16:49

「孩子的書屋」創辦人陳俊朗驟逝 享年55

2019-07-04 16:48

原民採集森林產物 除罪化

2019-07-04 14:09

轉戰立委再奪金曲 林昶佐在生死間悟出這代人的使命

2019-07-03 14:13

臺大專業管理課程熱烈招生中，提早報名享優惠

2019-07-05 16:29

中國信託文薈館「錢的異想世界」特展 邀請大小朋友隨貨幣環遊世界

2019-07-05 10:16

新北深「客」印象撩童軍

2019-06-28 00:00
看更多

熱門文章

韓國瑜酸寧給外人1.78億 孫大千：蘇貞昌怎「啞」了？

2019-07-05 08:12

陸軍「義勇哥」擒拿剌警兇嫌 國防部長要親自表揚他

2019-07-05 09:30

傳被郭台銘點名有立場 藍七七造勢二主持人遭撤換

2019-07-05 12:22

共軍039元級潛艇露面 台馬之星總經理：前所未見

2019-07-05 00:00

韓國瑜PK郭台銘！兩項網路最新民調 約7成網友都挺他

2019-07-05 15:47

高速運算中心7日動土 郭台銘邀韓國瑜出席

2019-07-05 11:03

直言柯文哲選2020機會不高 宅神：他不選會幫到這個人

2019-07-05 11:56

打破5缺1流言 藍總統初選參選人七七抗議發言序確定

2019-07-04 22:44

高雄挺郭大會師！政商挺郭台銘 郭與王金平今合體直播

2019-07-05 09:59

比美軍強？不輸中共？國軍體測 竟有這招可以閃

2019-07-05 10:00

選邊站！郭台銘高雄造勢 林義守動員500人力挺

2019-07-05 11:01

認定韓國瑜是藍營新共主？ 胡幼偉：王金平藍鯨露餡了

2019-07-05 12:48

搭韓國瑜順風車？周錫瑋頻開金嗓 學者吐槽：請看清場合

2019-07-05 09:00

政見會餘波！媒體堵訪不到的郭台銘難道真坐直升機？

2019-07-04 22:44

民輪目擊共軍潛艦出沒南引島海域 昔日守軍憶當年

2019-07-05 00:10

邱毅：郭國家養政見精算配套 朱冷嘲熱諷氣量狹窄輕佻

2019-07-04 17:49

【即時短評】脫黨參選若拉不下蔡英文 誰扛責？

2019-07-05 11:15

政見會餘波！朱立倫粉絲社群昨晚被惡意翻群

2019-07-04 22:23

郭台銘在高雄喊韓國瑜留高雄 増設副閣揆駐南台灣

2019-07-05 11:10

韓國瑜：「客廳即工廠」是懷念台灣上下一心拚經濟年代

2019-07-04 17:50

鴻海高雄新廠動土不參加？ 韓國瑜：因「77」有凱道活動

2019-07-05 14:00

王金平直播雙邀韓國瑜、郭台銘 媒體分析：試圖成為關鍵的「塞子」

2019-07-05 15:40

影／金瑜同框直播 大玩砸派機 韓國瑜:好像跟情侶玩的

2019-07-04 18:24

【即時短評】藍軍交鋒喚醒的感覺 令蔡政府很難無憂

2019-07-05 13:01

凱道辦第四場政見會？黃暐瀚：國民黨實在不聰明

2019-07-05 16:10

影／扯爆！九合一亂象原因答不出來 監察院糾正中選會

2019-07-05 13:29

凱道挺韓朱主持人突遭換 國民黨：行程考量

2019-07-05 14:44

出訪過境美國 總統：感受到美方誠意相待的用心

2019-07-05 00:28

【重磅快評】殺死員警的不只刀 還有被閹割的用槍時機

2019-07-05 09:41

0-6歲國家養掀論戰 蔡英文、朱立倫這麼說…

2019-07-05 00:26

藍初選進入決戰階段 郭韓朱衝刺

2019-07-05 00:14

解決少子化，郭台銘端出「0-6歲國家養」還不夠！看日韓砸錢催生無效的第二條路

2019-07-05 11:02

蔡總統臉書宣示 立院下會期完成「中共代理人」修法

2019-07-05 14:38

影／七七抗議爆衝突、反動員隱憂 國民黨：都是中華民國粉

2019-07-05 12:06

郭台銘批綁樁前瞻花8800億 蔡英文：實實在在人民需求

2019-07-05 13:04

「陳爸」逝世 蔡英文：會在教育和社會安全網不斷努力

2019-07-05 09:50

轟政府不重視少子化 郭台銘：沒辦法做的換我做給你看

2019-07-05 10:14

韓、王合體直播 展現團結氣氛

2019-07-04 19:31

郭王配？ 韓王配？ 王金平：現在講這個還言之過早

2019-07-04 18:22

海軍服誌禮節超難懂？海軍小百科上網教學

2019-07-05 15:39
看更多

商品推薦

贊助廣告

商品推薦

留言

Top