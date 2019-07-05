臺大專業管理課程熱烈招生中，提早報名享優惠

2019-07-05 16:29 文／ 國立臺灣大學進修推廣學院



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「精鍊高階管理與實務研習班」， 本課程藉敦邀臺大教學經驗豐富的管理學院教授群親自規劃授課，適合企業負責人、接班人及中高階主管等有精進管理需求者修讀，更歡迎業界踴躍薦派具有潛力的儲備幹部參加。該課程強調結合實務與理論，利用個案教學與分組討論方式，8大主題96小時即可學會管理精粹。

有了管理與實務的學識，專業的數據分析和表達能力，能讓您在職場更上一層樓，臺大規劃多類型供您選擇。在此推薦給您「大數據與商業分析-行銷篇」，當今數位時代下，藉由大數據和各種最新的廣告及資訊科技，為企業實現了以顧客為中心的行銷策略，可以協助掌握顧客旅程，強化顧客關係，進而提升企業的各項營運成果。本課程將從數據的角度出發，跨入數位行銷的四大步驟、社群、廣告、電子商務、以及客群經營等，配合豐富的產業案例，為期2日的課程帶領同學進入大數據行銷的殿堂。

「演講的藝術—肢體表達篇」課程將引導學員肢體開發，並透過影片案例的賞析掌握肢體動作的優劣如何影響演講的成果，找出最適合自己的演講台風。破除初學者因缺乏訓練和不信任自己身體的表達潛力而導致與人溝通、公眾演說或商場斡旋時的猶豫不決和模糊無力，為期2天的課程即可引領其創造出拿捏合宜、落落大方的肢體語言，在自我舞台上綻放光采。

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