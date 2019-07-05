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中國信託文薈館「錢的異想世界」特展 邀請大小朋友隨貨幣環遊世界

2019-07-05 10:16文／ 中信銀行

為持續推廣金融知識，中國信託文薈館（簡稱「文薈館」）於南港中國信託金融園區打造寓教於樂的暑期特展「錢的異想世界」，以淺顯易懂的題材搭配多元互動工具，讓父母、師長透過遊戲與孩子共同學習，週末還提供Money點點名趣味導覽、海灘貨幣DIY等免費親子活動。「錢的異想世界」展期自今年6月29日至9月1日止，免費參觀預計吸引超過5萬人次觀展，歡迎大小朋友跟著貨幣環遊世界，留下美好的夏日回憶。

中國信託文薈館特展「錢的異想世界」今日開展，文薈館館長暨中信金控行政長高人傑與現...
中國信託文薈館特展「錢的異想世界」今日開展，文薈館館長暨中信金控行政長高人傑與現場孩童互動大玩鈔票魔術。 圖／中信銀行 提供
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文薈館特展「錢的異想世界」於昨（4）日舉行開展活動，邀請來自新竹香山、苗栗塭內臺灣夢社區的孩童、文薈館粉絲及南港居民同樂，由文薈館管理委員會主任委員暨中國信託投信董事長陳國世、文薈館館長暨中國信託金融控股公司行政長高人傑、副館長暨中國信託金控主任秘書卓長興化身貨幣專家，與孩子們進行貨幣知識搶答，小朋友的童言童語引來現場歡笑聲不斷。

開展活動由魔術師帶來的鈔票表演揭開序幕，兒童節目主持人接棒介紹貨幣故事及趣味闖關。透過現場展示，孩子們發現原來世界上有些國家將貝殼、石頭當成貨幣使用，也第一次見到阿公阿嬤年代用的鈔票、迪士尼限量發行的紙鈔，透過各種翻牌圖卡發掘不同國家鈔票的人物故事及小秘密，還可以參與現場數位互動遊戲，如製作個人肖像的硬幣照片、挑戰空中抓鈔票等活動，讓親子們大呼有趣。

「錢的異想世界」特展分為「貨幣大集合」、「錢進歷史」、「錢幣萬花筒」、「錢藏祕密」、「錢的妙妙屋」、「錢裡面有誰」及「錢的一生」共七個展區，展出新舊臺幣、紀念幣及世界各國的新奇貨幣，還可至文薈館親自體驗拿取新臺幣1,000萬元紙鈔及5,000元硬幣的重量。特展另推出六種不同主題適合親子參與的週末活動，以活潑生動的方式觸發孩子的求知慾，名額有限採電話預約，詳情請至「中國信託文薈館CTBC Museum粉絲團」https://www.facebook.com/ctbcmuseum/查詢。

【附圖】中國信託文薈館「錢的異想世界」特展資訊

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註：週末活動採電話預約（02）3327-7777分機1099。
資料來源：中國信託文薈館。

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