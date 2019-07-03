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翁啟惠申誡再審案 公懲法庭4日公開審理

2019-07-03 18:47中央社 台北3日電

中研院前院長翁啟惠。圖／聯合報系資料照片
中研院前院長翁啟惠。圖／聯合報系資料照片
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前中研院長翁啟惠涉浩鼎案，司法院公懲會認為，翁啟惠未依法據實申報財產、未揭露可能發生利益衝突情事，判他申誡。翁啟惠不服提再審，公懲會今天指出，明天開庭改公開審理。

監察院於民國106年7月間通過彈劾翁啟惠，監察委員認為翁啟惠在任職中央研究院院長期間，購買民營公司股票謀利，並協助無償取得中研院研究成果，嚴重損害政府的聲譽，違法失職情節重大。

公懲會指出，翁啟惠於95年10月19日至105年5月10日期間擔任中研院院長，依公職人員財產申報法規定，必須據實申報財產。但翁啟惠以浩鼎股東鄭秀珍名義所擁有的529張浩鼎公司股票，於101年12月23日向監察院申報財產時，未依法據實申報。

公懲會表示，翁啟惠以鄭秀珍名義所取得及女兒翁郁琇所有的浩鼎股票有3529張，是浩鼎大股東，中研院於103年與浩鼎公司簽訂「大規模酵素合成寡醣」案的專屬授權契約時，翁啟惠未依中研院科技移轉利益衝突迴避處理原則規定，揭露可能發生利益衝突的情事。

公懲會認為，翁啟惠擔任中研院院長期間，未能遵守應誠實申報財產及揭露可能發生利益衝突情事規定，足以引發民眾對公務員是否有貪瀆情事的疑慮，及使人民喪失對政府施政的信賴，嚴重損害政府信譽，4月3日判決申誡，全案確定。

翁啟惠不服，日前提起再審，公懲會收案後，認為有言詞辯論必要，訂於明天上午10時在司法院的公懲法庭開庭，並已發傳票給兩造監察院及翁啟惠。

公懲會今天指出，審酌本件為矚目案件，有公開透明必要，決議改公開審理。

管中閔

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