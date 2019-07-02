提高專業、開放旁聽 水下文資預告修正

2019-07-02 11:41 聯合報 記者 聯合報 記者 何定照 ╱即時報導



文資審議專業公開度問題受關注，文化部日前預告「水下文化資產審議會組織辦法」修正草案，將文資審議中具水下文資專業的專家從不得少於三分之二提高為四分之三，且新增開放相關個人、團體申請旁聽，希望讓水下文資審議更專業，資訊也更公開透明。

聯合晚報去年「聯晚之眼」討論文資法剛修就破功，首度凸顯文資審議問題。文化部在召開全國文資會議後，陸續補強修正文資法相關規定，今年4月公告修正「文化資產審議會組織及運作辦法」，將具文資專業的專家從三分之二提高為四分之三。文資局表示，水下文資比陸上文資所需專業範圍更廣，也讓同個單位的法一致，因此做此修正。

新增開放旁聽方面，文資局古物遺址組水下文資科說，去年全國文資會議中不少人有此建議，文資審議因此已開放旁聽，相關規定也有修正；水下文資審議雖然較專業，也會開放旁聽，旁聽要點近期內就會預告，這次修正審議辦法是提供法源。

文化部另預告「水下文化資產保存法施行細則」修正草案，新增民眾發現疑似水下文化資產時，應填列通報表寫明發現過程、內容及所處水域地理位置等。文資局古物遺址組水下文資科表示，他們希望藉著通報表，讓民眾知道發現疑似水下文資時，應如何通報。

水下文資科表示，之前他們審桃園離岸風電案時，就有民眾提報桃園藻礁為文資，不過他們在第一時間已告知民眾藻礁等「自然地景」應屬農委會管，並非他們審議範圍。水下文資科2016年成立以來，也尚未碰到國家工程案與水下文資衝突事宜，近年包括桃園離岸風電案都通過。

常擔任文資審議委員的成功大學考古學研究所所長劉益昌表示，不論陸上、水下文資審議辦法規定開放旁聽，應該都是跟著環保署做環評、民眾要求開放而來，這是趨勢。他說，如此可讓政府除了委員意見外，也聽到民意，免得有時政府機關在各類審議中占盡優勢，最後表決不符民意。不過目前審議開放仍只到討論階段，關鍵的決議會關起門。