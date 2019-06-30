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讓偏鄉兒有選擇

聯合報一周大事6/23~6/29

2019-06-30 02:29聯合報 綜合報導

國內：

25日：搭載福衛七號的獵鷹重型運載火箭，台灣時間25日下午於美國佛羅里達州成功發射，晚間首度通過台灣，六顆衛星全與地面聯繫上，開始服役，主要任務是接收中低緯度氣象資料，預估能提升氣象預報精準度一成。

26日：香港南海控股去年底拿下台北雙子星開發案，歷經半年審查，經濟部投資審議委員會以涉及國安議題，認定投資人與中國大陸市場淵源及關聯極深，易受大陸政策影響，駁回此案。

29日：長榮航空罷工第10天，桃園市空服員職業工會投票，多數同意資方提出的新方案，在勞資簽訂團體協約後，就會取消罷工，但晚間協商破局，7月2日再議，空服員繼續罷工。10天來長榮共取消932航班、影響18萬8984人，已創下台灣航空史上最多空服員參與、歷時最長、影響航班及旅客數最多的罷工紀錄。

國外：

28日：法國南部的加拉爾格勒蒙蒂厄（Gallargues-le-Montueux）測得攝氏45.9度高溫，打破2003年44.1度全法最高溫紀錄，近4千所學校緊急停課一天。

29日：美中貿易戰暫時休兵。在日本大阪舉行的20國峰會閉幕，美國總統川普在川習會後記者會表示，美國不會對3000多億美元中國商品加徵關稅，雙方將恢復貿易談判，中國在談判前會開始加購美國農產品，美國企業也可恢復銷售設備給華為。

罷工空服員高溫長榮南海

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