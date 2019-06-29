改善熱島效應 台南拚綠化 讓都市有風

2019-06-29 23:30 聯合報 記者 聯合報 記者 鄭維真 ╱即時報導



都市熱島效應正在惡化都會區民眾的生活品質，台南市政府表示，將透過綠能計畫、都市設計審議、通風廊道等策略改善；市長黃偉哲也表示，他將召集相關局處成立專案小組，長期召開跨局處會議，妥善擬定對策，逐步減緩都市熱島問題。

南市府工務局表示，做好綠化就能有效改善熱島效應，樹木修剪部分會以適當修剪取代「理平頭」，創造更好的樹冠和樹蔭，市府園藝人員及委外廠商都有維養、修剪行道樹的專業能力認證制度。縣市合併後已擬定「一區一公園」政策，綠地面積已增加一百多公頃。

為減緩熱島效應，南市府配合陽光電城、縣市共推節電等計畫，培訓節電志工、商圈市場及農業節能補助等，利用綠屋頂降溫，改變民眾用電習慣，目前市府正向環保署申請中小學設置綠籬計畫，也希望能達到建築物降溫效果。

市府指出，台南在高速鐵路台南車站特定區都市設計準則中，針對部分產專區訂有通風廊道規定，提升區域的空氣流動性、緩解熱島效應和改善人行舒適環境，最少留設六公尺以上風道。