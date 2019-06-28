僑委會舉辦北區僑輔工作交流 吳新興：感謝各校僑輔同仁

2019-06-28 10:23 聯合新聞網 台北訊



來自北區的37位各校第一線僑輔工作人員與吳新興及各部會代表合影。圖片提供／僑委會 分享 facebook

為協助全國各校僑輔工作人員瞭解僑生輔導相關作業流程及傳承資深僑輔工作者實務經驗，強化對留臺僑生之服務與照顧，僑務委員會於26日舉行北區僑輔工作交流平臺定期會議，由委員長吳新興主持，僑生處處長吳郁華陪同參加，並邀衛福部、內政部移民署、勞動部、教育部及陸委會派員與談，與現場共37位各校第一線僑輔工作人員交流僑輔工作心得。

吳新興感謝僑輔人員勞心勞力照護僑生，他指出，僑委會十分注重僑生在臺灣的教育及品德培養，但他現場特別強調別讓僑輔工作淪為形式，並勉勵大家一起努力站在僑生輔導的第一線全力支持僑輔工作的發展。

吳新興感謝僑輔人員勞心勞力照護僑生。圖片提供／僑委會 分享 facebook

他也表示，華人子弟前來臺灣讀書改變了他們的一生，不僅僑委會推行僑生服務圈關懷僑生生活起居，教育部推行的接待家庭計畫也行之有年，僑委會期盼可以透過整合政府各部會資源，大家一起配合將僑生的工作做得更好。

吳新興說，景文科技大學校長洪久賢承接這次僑輔工作交流會議，讓大家相聚討論如何做好僑生的照顧，他致上十二萬分的感謝，並大力歡迎僑生畢業後留在臺灣工作，為中華民國打拚；或回到僑居地發展，融入當地社會，並在政、商、學界發揮影響力，成為臺灣優質教育的見證者，更成為友臺的正向力量。