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讓偏鄉兒有選擇

新北深「客」印象撩童軍

2019-06-28 00:00文／ 新北市政府客家事務局 提供

2019年新北市客家童軍聯團活動-深「客」印象於108年6月30日(星期日)上午8時在新北市板橋區莒光國小，歡迎小朋友、大朋友一起來參加。

客家童軍大集合。 圖／新北市政府客家事務局 提供
客家童軍大集合。 圖／新北市政府客家事務局 提供
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客家童軍成立的宗旨是期待將客家文化融入童軍教育，讓所有童軍們不僅能對客家文化有所認識、了解，更期以透過童軍活動、服務，將文化向下扎根，每位童軍，都是一顆文化種子，期待這些種子未來能夠成長茁壯，將文化散播在世界各地，客家文化推展，才能一步一腳印走得踏實而穩健。

客家童軍活動最高潮的營火晚會。 圖／新北市政府客家事務局 提供
客家童軍活動最高潮的營火晚會。 圖／新北市政府客家事務局 提供
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今年由莒光國小、光復國小、文聖國小三校跨校聯合辦理，今年度聯團活動更以「安居樂業」為主軸，展現童軍合作服務精神。活動會場入口結合客家美學文化之童軍精神堡壘意象搭設，還有配合新北市29區行政區域特色之闖關攤位設展，有客家美食、手工藝DIY、童軍技能等，皆由童軍團親手設計並完成，讓童軍透過闖關攤位，對新北市29區印象深「客」。現場活動中除了有各項客家才藝表演、團康遊戲、夜間營火等活動讓參與童軍共同籌備策畫外，特別策劃「安居樂業」團康活動，打破團與團界線，以互助合作、教學相長共同完成夥伴遊戲，堪稱是本年度聯團活動的一項創舉。

新北市29區行政區特色的客家闖關攤位之一。 圖／新北市政府客家事務局 提供
新北市29區行政區特色的客家闖關攤位之一。 圖／新北市政府客家事務局 提供
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除了精彩的表演活動外，一年一度的客家童軍技能闖關，也突破過去的闖關設計，以團隊合作闖關模式，推出「客家桌遊」、「人體藝術」、「關關學客語」、「客家手工藝DIY」、「客家美食體驗」等29關闖關遊戲，結合美學、才藝、手工藝、科學、語言、體能等六大領域，童軍們個個展現一年來所學，為自己的技能完成年度評量。

新北市政府長官親臨活動現場，為童軍團們加油打氣，並進行童軍揚旗暨進階升級儀式，一起配戴客家花布童軍領巾的師長與12團的童軍們齊聲歡呼，現場氣勢高昂，展現童軍團結一致，推展客家文化的動力。

走出教室，接觸多元文化，透過參與、體驗，了解文化真諦與內涵，新北市客家童軍以實際行動告訴社會大眾，團結就是力量大。新北市政府客家事務局歡迎更多童軍參加2019年新北市客家童軍聯團活動-深「客」印象並加入新北市客家童軍行列，一起發現、認識、推動客家文化。

(新北市政府客家事務局 廣告)

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