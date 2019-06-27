遠見調查／縣市總體競爭力調查：五小城擠進全台前十 高雄掉出十名外

2019-06-27 16:00 聯合新聞網 文章提供／遠見



苗栗市「市民廣場」噴水設施是孩童的天堂。聯合報系記者范榮達／攝影 分享 facebook 2019年《遠見》縣市總體競爭力評比出爐！今年第一領先群不再由六都獨占，包括新竹市、台東縣、嘉義市、彰化縣、宜蘭縣都搶進十名內，竹市、台東更分占二、三名，聲勢直逼第一名的台北市。分別看九大構面成績，仍是台北市獨大，拿下五項冠軍，台東則拿到兩座榜首。

《遠見》每年6月發表「縣市長施政滿意度調查」，每年7月再蒐集政府各主管機關的統計數據，藉由分析評比，進行「縣市總體競爭力大調查」，深入客觀檢視地方施政實績。

今年調查以經濟與就業、教育與文化、環保與環境品質、治安、公共安全與消防、醫療衛生、生活品質與現代化、地方財政，及社會福利等九大面向共102個細指標進行評鑑。澎湖、金門、連江等離島三縣市，因資料不齊全，不列入評比。

總排名〉北市穩居龍頭 高雄退居第12名

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新竹市、台東縣、嘉義市、彰化縣、宜蘭縣小城當家

去年調查結果，前十名都是大城市的天下，今年卻呈現小城當家。新竹市、台東縣、嘉義市、彰化縣和宜蘭縣分占第二、三、五、九、十名，高雄市被擠出十名外，屈居第12名。（表1）

新竹市由2015年總排第八，一舉成為今年亞軍，是四年來最有進展的都市，而高雄市從四年前的第七名，後退五名，值得警惕。

台北市總排名仍穩居龍頭，九大構面中囊括經濟、教育、環保、醫衛、生活等五項冠軍；台東縣拿下治安、公安等兩項第一名；至於台南、新竹市則各在財政、社福奪魁。

指標1〉經濟與就業

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北市掄元 新竹退步 屏東、台東進步最多

在「經濟與就業」構面，由台北市蟬聯第一，並在14項細指標中拿到七項冠軍。第二名為新北市，第三名為台中市，去年的第二名新竹市則掉到第六名。（表2）

名次進步最多的是屏東縣，較去年大幅前進四名，來到第13名，台東縣也從2015年的第17名，進步到今年挺進前十。

指標2〉教育與文化

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嘉市擠進前三 台中、新北精進

「教育與文化」榜，以嘉市最為風光，由去年第14名一躍為季軍。台中市、新北市也不遑多讓，各自比2015年進步四名與六名。（表3）

新北市長侯友宜說，新北市許多早期興建校舍，出現鄰棟伸縮縫留設不足、混凝土氯離子含量過高、結構耐震能力不足等問題，市府改建53案已完成42案。

台中市長盧秀燕則發揮媽媽特質，關懷中輟生，將梧棲區梧南國小舊校舍活化，建置暫時「住宿型」實驗學校，結合長青快樂學堂，以老少共學模式教學。

雲林縣今年滑落六名，縣長張麗善力挽狂瀾，推行縣內國中、小教室裝設冷氣政策，希望讓學生學習進步。

指標3〉環保與環境品質

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北市最環保 桃園改善績效佳 台南進步多

受空汙影響，中部各縣市的環保成績全排在十名後。前三名為台北市、新北市、宜蘭縣，桃園市從2015年第19名攀升至第四，台南市從去年12名前進至第七。（表4）

台南市長黃偉哲希望2021年達到「無嚴重汙染河段」，每年將訂定汙染削減目標，並從民生、事業及畜牧三面著手。

環保做最好的台北市，市長柯文哲表示，為推進無塑生活，北市率先公告「兩袋合一」，超商、超市及量販店販售購物用塑膠袋均應為環保兩用袋，預估每年減少2000萬個塑膠袋。

指標4〉治安

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台東最安全 花蓮墊底 新北六都第一

治安的排名，台東居全台榜首，花蓮敬陪末座。（表5）

在治安11項細指標中，台東獨得五項第一。台東縣長饒慶鈴表示，預防宣導工作達到有效嚇阻犯罪，並強化偵查能量，以提升破獲率。

新北市是六都治安第一。警界出身的侯友宜做過八年副市長，現擔任市長，應已進行不少治安建置。

指標5〉公共安全與消防

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六都吊車尾 彰化、竹市進步最多

公安與消防向來為都市之痛，六都包辦最後六名，前三名由台東、南投和花蓮囊括。（表6）

進步最多的是彰化縣，由去年第16名擠進前十。彰化縣長王惠美表示，台灣宗教活動盛行，易造成空汙及噪音，因此在今年大甲媽祖遶境時，訂定爆竹煙火管理，派員宣導並運用社群網路宣導。

新竹市則從2015年第19名，挺進第五名。新竹市長林智堅表示，市府致力增進市民參訪消防博物館，強化防災意識，並爭取文化部「前瞻基礎建設計畫—博物館與地方文化館升級計畫」多項補助。

指標6〉醫療衛生

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花蓮大躍進 嘉義市、彰化縣表現不俗

醫療衛生全台排名前三為台北市、嘉義市、彰化縣。（表7）

台灣的醫療資源向來存在城鄉落差，但花蓮較去年大幅進步八名，今年是第11名。花蓮縣長徐榛蔚對婦女照護尤其用心，辦理高風險孕產婦試辦計畫，10家產檢醫療院所加入產前照護，13鄉鎮市衛生所及花蓮縣助產師公會進行產後照護，從去年10月到今年3月完成201案，收案管理嬰兒存活率為100％。

老人人口最多的嘉義縣是第9名，縣長翁章梁說，該縣首創「健康趴趴go 3+1 行動醫療列車服務」，與大林慈濟醫院合作，將醫療服務推展至各個鄉鎮。

指標7〉生活品質與現代化

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桃園蟬聯冠軍 彰化異軍突起 嘉義市第三

現代化指標向來是都會區的強項，桃園市連兩年稱霸全台，並在12項細指標中奪四項冠軍，彰化縣異軍突起奪第二，嘉義市第三。（表8）

桃園市長鄭文燦分享，2015年發行桃園市民卡，整合31項功能，至今年3月已突破133萬張。

基隆市14名，比去年掉九名，但都計背景出身的市長林右昌心中有藍圖，將整建二處大型公園，其中中正公園將依地形設置特色溜滑梯，再造「希望之丘」，打造最有趣的兒童遊戲場。

指標8〉地方財政

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台南稱霸 台東第二 竹縣優化快

各縣市財政健全狀況有較大改變，前三名全部換將，台南由去年第五名升上第一，台東縣由去年16名攀升為第二，新竹縣則從去年第八名成為第三名。（表9）

台南市長黃偉哲一上任就面臨房屋稅調漲考驗，提早召開不動產評價委員會，並決議2020年起，將2001至2016年興建的房屋調漲歸零，受惠戶數達11.19萬。

四年來，財政優化最快速的是新竹縣。縣長楊文科強調，他將靈活財務操作，透過轉貸減息，以低利還高利，去年債息支出決算數2.11億餘元，較上年度減少達14.38％。

指標9〉社會福利

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竹市奪冠 花蓮進步卓著

社福面向奪冠的是新竹市，台北市居次，台東縣第三。（表10）

新竹市去年元旦至今年4月30日設立9個愛享冰箱據點，服務超過10萬人次，分享2萬4364公斤食物。

第四名宜蘭縣，縣長林姿妙有鑑於氣候潮濕多雨，易引發過敏原、塵蟎及病菌滋生，購置三輛「行動乾燥消毒車」供經濟弱勢者使用。

花蓮縣進步五名來到第11名，計畫年底辦理全縣長青大學結業典禮暨成果展，獎勵銀髮樂活終身學習。

政務推動是全方位的，仔細盤點九大面向共102個指標，抓出施政亮點及盲點，值得各縣市參考。

（作者／遠見編輯部 本文出自2019.06.27《遠見》網站，未經同意禁止轉載。）