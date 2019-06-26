影／71限塑吸管 冷飲直接喝！王瞳力推不塑時尚秀

2019-06-26 14:57 聯合報 記者 聯合報 記者 何定照 ╱即時報導



環保署規定7月1日起，百貨公司、連鎖速食店等四大場所內用餐飲，不得提供一次用塑膠吸管。環保署今辦記者會，邀提早實施的業者、學校等呈現不塑消費、不塑飲食等活動推動成果，環保署長張子敬表示，希望別因我們一點點方便，傷害其他生物，相信大家會從生活中發現沒了吸管，還是可過得很好。

今天活動在台北微風信義廣場舉行，現場除打造不塑時尚秀，展現替代使用的生活產品外，也邀業者展現推動不塑的努力。活動並請不塑大使、藝人王瞳與霸氣樂團分享減塑心得，霸氣樂團也演唱為不塑做的專屬歌曲。

環保署署長張子敬表示，過去常見魚體內塞滿塑膠袋、海龜鼻孔插吸管等畫面，這都是人類濫用塑膠的後果。他說，他不反對塑膠，但希望盡量減少，有人會說末端回收好就好，但其實現在塑膠濫用極廣，如果前面少用，後面就不用花過多代價回收，還是要從源頭開始減塑、限塑才好。

他以即將開始禁止的吸管為例，表示有人說吸管這麼小，製造一點塑膠有什麼關係，但吸管流到海裡，對海洋生物造成傷害，比如從海龜鼻孔拔出吸管時，那血淋淋的畫面都讓人不忍。「希望大家別因我們一點點方便，對生物造成傷害。」

張子敬也說，環保署先選四類最大的機構禁用一次性吸管，包括政府部門、學校、百貨公司及購物中心、連鎖速食店等，預估每年可減少約1億支塑膠吸管使用量。他希望大家可從生活中發現吸管不見得必要，仍可過得很好，進而推展到其他機構，限一次性的塑膠吸管也只是開始，未來希望所有塑膠都應盡量減少，不需要的就盡量不用。

與會業者分享他們減塑心得，麥當勞協理林士文表示，麥當勞因應早從4月起起就推動「冷飲直接喝」，早就不主動提供吸管，鼓勵顧客直接喝，原本冰旋風有塑膠杯蓋，也已取去，改成可以用紙摺出杯蓋的一體成形造型，減少塑膠，估計從減塑以來，不同冷飲各減塑3%到16%。

她說，實施不提供塑膠吸管以來，顧客都很配合，大約只有十分之一顧客會額外索取吸管。7月1日後，若有小朋友等顧客需要吸管，他們也備有紙吸管。肯德基則表示，他們從6月11日全面停止供應塑膠吸管，預計可減塑52%左右。

微風百貨代表說，他們從6月1日全台10個點就禁止使用塑膠吸管，若顧客有需要，再提供紙吸管或竹吸管。遠東SOGO百貨、家樂福、寧夏夜市、慧燈中學、金華國中等數十業者、學校、NGO非營利組織等代表也都喊出支持限塑口號。