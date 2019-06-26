台灣驕傲 福衛7號升空服役 自主研發新里程碑
搭載福衛七號的獵鷹重型運載火箭，台灣時間昨天下午二時卅分於美國佛羅里達州成功發射，晚間八時四十八分首度通過台灣，六顆衛星全與地面聯繫上，開始服役。福七每天通過台灣六次，主要任務是接替福衛三號，接收中低緯度氣象資料，預估能提升氣象預報精準度達一成。
太空中心表示，後年初要再發射下一顆氣象衛星，接收海洋資料。
美國東岸佛羅里達州發射地、新竹太空中心昨天都吸引群眾到場觀賞火箭發射。發射前，兩地觀眾齊聲倒數「五、四、三、二、一」，搭載福七的獵鷹重型運載火箭隨後升空，三節火箭陸續脫離本體，每次引擎停轉都讓群眾歡呼。
太空中心主任林俊良說，福七昨晚五時和七時通過澳洲達爾文地面站，八時四十八分首度通過台灣的台南和中壢地面站，歷經三次聯繫，六顆衛星終於全數與地面聯繫上，未來要花十九個月均勻部署到各軌道。
我國自一九九九年發射福衛一號，太空發展至今廿周年。昨赴現場見證福七發射過程的蔡英文總統表示，福七升空是台灣太空科技發展里程碑。福五證明台灣自主研發太空衛星能力，福七將見證台灣能在國際上發光發熱。
今年也是台灣關係法立法四十周年，親赴發射現場的科技部長陳良基說，福七是有史以來最大的台美科技合作案，過程中兩方密切接觸，讓他體認到小國要有大戰略，台灣資源少但人才能力強，應善用夥伴關係，和價值理念一致的團隊合作。
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