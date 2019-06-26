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台灣驕傲 福衛7號升空服役 自主研發新里程碑

2019-06-26 01:06聯合報 記者潘乃欣／新竹報導

搭載福衛七號的獵鷹重型運載火箭，台灣時間昨天下午二時卅分於美國佛羅里達州成功發射，晚間八時四十八分首度通過台灣，六顆衛星全與地面聯繫上，開始服役。福七每天通過台灣六次，主要任務是接替福衛三號，接收中低緯度氣象資料，預估能提升氣象預報精準度達一成。

太空中心表示，後年初要再發射下一顆氣象衛星，接收海洋資料。

搭載福衛七號的獵鷹重型火箭廿五日在美國佛州甘迺迪太空中心發射升空。 （路透）
搭載福衛七號的獵鷹重型火箭廿五日在美國佛州甘迺迪太空中心發射升空。 （路透）
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美國東岸佛羅里達州發射地、新竹太空中心昨天都吸引群眾到場觀賞火箭發射。發射前，兩地觀眾齊聲倒數「五、四、三、二、一」，搭載福七的獵鷹重型運載火箭隨後升空，三節火箭陸續脫離本體，每次引擎停轉都讓群眾歡呼。

太空中心主任林俊良說，福七昨晚五時和七時通過澳洲達爾文地面站，八時四十八分首度通過台灣的台南和中壢地面站，歷經三次聯繫，六顆衛星終於全數與地面聯繫上，未來要花十九個月均勻部署到各軌道。

太空中心發射團隊與6枚福七及STP-2任務其他衛星合影。 圖／國家實驗研究院提供
太空中心發射團隊與6枚福七及STP-2任務其他衛星合影。 圖／國家實驗研究院提供
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我國自一九九九年發射福衛一號，太空發展至今廿周年。昨赴現場見證福七發射過程的蔡英文總統表示，福七升空是台灣太空科技發展里程碑。福五證明台灣自主研發太空衛星能力，福七將見證台灣能在國際上發光發熱。

今年也是台灣關係法立法四十周年，親赴發射現場的科技部長陳良基說，福七是有史以來最大的台美科技合作案，過程中兩方密切接觸，讓他體認到小國要有大戰略，台灣資源少但人才能力強，應善用夥伴關係，和價值理念一致的團隊合作。

太空火箭福衛七號陳良基蔡英文
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