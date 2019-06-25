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福七發射成功 6枚衛星晚間8時48分全數通聯

2019-06-25 22:14中央社 台北25日電

Space X火箭下午攜帶福衛七號衛星由美國佛州甘迺迪太空中心發射升空。路透
Space X火箭下午攜帶福衛七號衛星由美國佛州甘迺迪太空中心發射升空。路透
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福爾摩沙衛星七號順利升空，不過直到繞行地球第3圈、經過台灣地面接收站時，晚間8時48分，6顆衛星才全數取得通聯，福七發射任務圓滿成功。

太空中心在今晚8時30分舉行「福七與台灣地面站通聯記者會」，包括行政院長蘇貞昌、科技部長陳良基等人，都透過影片恭喜福七順利升空。蘇貞昌表示，福七成功發射，不只是台灣科技實力向前一大步，也讓世界看到台灣航太實力，希望福七在太空中守護台灣。

福爾摩沙衛星七號搭載的獵鷹重型火箭今天下午2時30分順利升空，台北時間下午5時15分左右，開始與達爾文接收站連線，太空中心主任林俊良說，福七第一次繞行，僅聯繫上第2和第3顆微星；第2次經過達爾文站，聯繫上第4、5、6顆衛星，僅剩一顆衛星仍未取得聯繫。

直到晚間8時48分，福七首度經過台灣地面接收站時，才順利取得訊號，林俊良看到操控組長黃文莊跑進記者會現場比出大拇指手勢時，彷彿心中大石放下，才終於露出笑容，「台灣3個接收站都抓到第一顆衛星的訊號，福衛七號6枚衛星全都取得聯繫，總算是成功了！」

林俊良說，操控中心利用衛星經過台灣時間，很快對6顆衛星進行健康檢查，包括設定衛星的電腦時間、檢查太陽能板是否已經順利展開、電池狀態是否健康等，目前狀況都是ok的。

林俊良表示，未來還有很長一段路要走，因為目前只是粗略檢查健康狀態，接下來一週要徹底檢查每一個衛星的參數和健康狀態，第2週檢查任務酬載、科學酬載的健康狀況，完成後才會進行布軌動作。

他說，火箭發射出去是在720公里的軌道上，要依序調整到550公里的軌道上，完成健檢後的一個月，能將資料優先提供給特定對象，7個月公開資料給大眾使用，發射後第19個月，6顆衛星將全部部署到高度550公里的任務軌道，可提供中低緯度均勻分布的掩星觀測資料。

福爾摩沙衛星七號是台美近10年來最大的科技合作案，今天順利在奧蘭多美國空軍甘迺迪太空中心（Kennedy Space Center）發射升空，總統蔡英文也親赴新竹太空中心觀禮。火箭升空後，國研院太空中心與甘迺迪太空中心的發射控制中心同時響起一片歡呼聲和掌聲。

美國在台協會（AIT）處長酈英傑也到場觀禮，他說，美國在台協會正在歡慶「台灣關係法」40週年，而這次的衛星發射則見證了美台在科學與科技領域上的密切合作和強勁的夥伴關係。

太空福爾摩沙衛星
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