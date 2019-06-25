福七發射成功 首次與地面站通聯

2019-06-25 20:19 中央社 台北25日電



福爾摩沙衛星七號順利升空，發射後165分鐘首度經過澳洲達爾文接收站，地面操控中心屏息以待，在與達爾文通訊的11分鐘內，順利在最後4分鐘內抓到訊號，也代表衛星發射成功。

福爾摩沙衛星七號搭乘的SpaceX獵鷹重型火箭今天下午2時30分順利升空，台北時間下午5時15分左右，與達爾文接收站連線，試圖向6顆衛星下指令，操作人員說，「目前發射機是關的，要下指令請它打開」。

太空操作人員說明，螢幕上的頻譜有「起伏」變化，才算抓到衛星訊號，確認衛星有在運作。福七首次經過達爾文站只有短短的11分鐘，太空中心主任林俊良在操控室外，隔著玻璃窗觀看數據變化，眼看5分鐘、6分鐘過去，「怎麼都還沒歡呼」、「這時候看蕭文宗（操作指揮官）的表情最準」，現場氣氛相當緊張，因為衛星發射成功與否，要看是否接收得到衛星訊號。

結果，在最後4分鐘內，操控中心掀起一陣歡呼，「抓到了、抓到了」。操作人員說，一般來講，一開始訊號最好抓，之後仰角越高越難抓，所以越到後面越難抓。

操作人員表示，衛星和火箭分離的時候，SpaceX會提供軌道參數，抓不到代表參數不是很準。理想狀態是，6顆衛星輪流開1.5分鐘，以確認每顆衛星都是正常運作，目前首次通聯來看，共抓到第二和第三顆衛星的訊號，其餘4顆衛星要等97分鐘後的第二次通聯，再次接收訊號。

有趣的是，操控中心接收福衛七號訊號的同時，福衛五號也同時經過台灣，是太空中心最不喜歡的狀況，所以同時有兩組人在操作，相當忙碌。