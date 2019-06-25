福衛七號因閘門油壓延後發射 快速解決獲肯定

2019-06-25 18:55 中央社 佛州奧蘭多25日電



福衛七號今天凌晨順利發射，對於較預期晚3個小時發射，科技部長陳良基表示，是因為閘門油壓出狀況，所幸快速解決，讓台灣團隊備受其他團隊肯定，期盼日後合作。

福爾摩沙衛星七號是台美近10年來最大的科技合作案，在美東時間凌晨2時30分順利在奧蘭多美國空軍甘迺迪太空中心（Kennedy Space Center）發射升空，總統蔡英文也親赴新竹太空中心觀禮。火箭升空後，國研院太空中心與甘迺迪太空中心的發射控制中心同時響起一片歡呼聲和掌聲。

福衛七號原先預計發射時間為24日晚間11時30分，但負責的SpaceX兩度通知延遲，先是延至25日凌晨2時，後又再度推遲半小時，最後在2時30分順利發射升空。

對此，陳良基坦言，剛接到消息蠻緊張的。太空中心管控室在測試時傳出地面系統有問題，檢測後確定是閘門油壓出狀況。但在找出問題所在後，「比較篤定，找出問題就知道狀況，不會太緊張了」。

在等候發射過程中，此次火箭搭載的24顆衛星相關主持人也都親自到現場見證，利用機會介紹各衛星任務，台灣的福衛七號是第一個被介紹的。陳良基說，台灣團隊十分受到矚目，一個主因在於這是美國空軍首次跟民間合作發射衛星，美方對台灣衛星技術十分推崇，也對台灣團隊的整備能力大為肯定。

多位計畫主持人報告時也推崇台灣團隊實力，認為台灣團隊動作快又好，期待日後能有合作機會，台灣受到國際肯定。

陳良基指出，在像福衛七號這樣的複雜跨國團隊合作中，台灣團隊有條理、有秩序，工程問題能快速整備，受到許多團隊肯定，也顯示台灣太空技術經過30年演練，有實力可以做更多拓展。

國家實驗研究院院長王永和則說，雖然歷經非常興奮的一刻，身上負擔也稍微減輕，但後續衛星必須能順利進入軌道，做好調整。期望19個月以後，這些衛星能在適當軌道上發揮最大功能，提供氣象預測上最大、最好數據，提供科學家研究所需。

王永和表示，衛星跟火箭已經脫離，但須確定達爾文站能順利收到訊號，以及在通過台灣時，台灣也能順利聯繫。若是能達成這些目標，計畫應該是成功一大半。