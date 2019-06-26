天有不測風雲 人有旦夕禍福 您一定要知道風險評估、管理及層級化管制的重要性

2019-06-26 00:00 文／ 李如慧



社會不斷變遷，時代也一直在進步，從農村走向城市、從單一走向類型、從管制走向開放，連帶受到影響的層面相當廣泛。我們從法制層面的切入角度來討論，法制的規範目的是要預防風險發生，同時對於違反規範的行為，將其程度之輕重，依序分為民事不法、行政不法及刑事不法的行為，並課予一定的法律效果；何謂風險？吾人常說現代社會是一個風險社會，風險是指在某一特定環境下，在某一特定時間段內，某種損失發生的可能性。風險的反面即是利益，換言之，人類在追求利益的經濟活動中，必定夾帶風險的發生，所追求利益的高低，相對應的也必須面對可能帶來風險的高低。風險社會中，如何預防風險發生？事前的風險評估，愈顯現其重要性，面對不同程度的風險，分別制定不同的管理方法與行為規範，再進一步對於違反管理與規範的行為，區分其輕重程度，課予不同的法律效果，此即為層級化管制的概念。

圖／臺灣法學雜誌 提供 分享 facebook 不行，怎麼可以通通拿去做雞精呢？抽象危險犯的立法有欠缺正當性及違反比例原則之虞

以近期討論相當熱絡的環境安全衛生法制為例，其問題在於普遍存在的「抽象危險犯」立法，未區分事實上危險的輕重或存在與否，即一體適用，換言之，未就風險評估後，針對其層級化的類型來考量應做如何的管制，其處罰明顯就不具備刑罰正當性，甚至也違反憲法上的比例原則。

圖／臺灣法學雜誌 提供 分享 facebook 台北大學法律學系鄭逸哲教授於108年3月8日舉辦的「傳統刑法理論適用於現代風險社會之衝突與調整-以環境衛生安全為中心-」研討會中就表示：以《刑法》公共危險罪章為例，它有些是採取抽象危險構成要件的規定形式，比方第173條「放火燒燬現供人使用的住宅」，事實上，他的行為是放火燒，結果是把房子給燒掉了。從這個形式去分析的話，它有一個實害的結果，但是它這個實害結果是發生在這個財產法益或者房子身上，它並沒有談到公共危險，但是為什麼放在公共危險罪當中？那是因為這個房子有人住，甚至是在比較市區的地方，很容易會造成不特定多數人的生命、身體、財產發生損害的具體危險，或者有事實危險；如果這個房子位於龜山島，後來改成試射區之後，所有的居民全部都撤除了，你在這個島上，怎麼燒房子，也不會有公共危險；再以最高法院105年度第18次刑事庭會議決議所提到的《食品安全衛生管理法》為例，第1條就講得很清楚，它的立法目的是要「維護國民健康」，也就因此它的立法正當性就從這裡開始，如果沒有對於他人的法益構成了實害或者危險，而且這個實害或危險是事實實害或事實危險的話，你根本立法權不得創設任何構成要件，不然就會陷入單純的處罰惡性或者處罰犯意；再以第49條第1項為例，這個構成要件既使在形式上，它是採取抽象危險立法的方式，但是並不等於你在具體適用的時候，不必檢驗它是不是有導致事實的危險，這樣才能凸顯它的立法正當性。

用科學證據洗刷恐龍法官的名號法律的解釋要合乎經驗

中國文化大學法律學系李復甸教授於108年3月8日舉辦的「傳統刑法理論適用於現代風險社會之衝突與調整-以環境衛生安全為中心-」研討會中亦表示：美國著名法學家霍姆斯Oliver W. Holmes有一句很有名的話，他說：「法律的生命在於經驗，而不在於邏輯」。《食品安全衛生管理法》第15條抽象危險的規定，與維護食品安全目的有甚麼關係？食品安全衛生管理該注意的是食品是否安全衛生，至於食品原料是甚麼，其實與食品安全的關係不大。假如有人把不適合的東西拿去精煉到可以被人接受沒有安全衛生疑慮，它就不是在《食品安全衛生管理法》立法的限制範圍之內。假如已經精煉了的牛油，精煉到沒有任何安全衛生的程度，卻要以《食品安全衛生管理法》規定它的原料不能食用就要限制使用甚至處罰生產者，這種邏輯是有疑問的。自古我們講「水流三尺即淨」，水的上游一定可能有養豬場，一定有各類死掉的牲畜動物，一定有很髒的東西，我把不安全的水經過科技的方式來過濾，我們得到了水，這個來源不妥當，這個水不妥當嗎？這個水就不能喝嗎？這個水不安全嗎？我們法律的條文和以其解釋都不該是這樣子的。

業者該怎麼做？行為標準的紅綠燈要清楚！層級化管制界線應分明

法律規範何其複雜，當要在風險社會去適用、進一步預防風險發生時，往往會產生交錯的情況，此時應針對風險的類型化，清楚區分行為的本質究竟是民事不法、行政不法或刑事不法，並且在充分評價的原則下，去適用法律，避免違反一行為不二罰的原則。

圖／臺灣法學雜誌 提供 分享 facebook 真理大學法律系所吳景欽副教授於108年3月8日舉辦的「傳統刑法理論適用於現代風險社會之衝突與調整-以環境衛生安全為中心-」研討會中就表示：目前對於食品犯罪所觸犯的刑事法，除了橫跨刑法與特別法外，也可能有前置的行政罰，就可能出現多重制裁的情況，為了避免雙重處罰的疑慮，就必須進入錯綜複雜的法條競合與適用。其次，在涉及食品安全的法律規範，基於保護人民的生命與身體權，也逐漸由具體危險犯轉為抽象危險犯，只是如此的改變，是否代表法官毋庸再審查違法添加是否害健康，也一直有疑。更值注意得是，由於考量具體類型的複雜性，往往採取開放性、空白性的要件，而關於這類要件的補充，是否全得依據行政機關的命令，也是個問題。

層級化管制的目的是因為不同風險評估的內容，要給予適當的評價，避免單一法律效果的賦予失去正當性；同時層級化管制也是為了避免法律規範效果遭到不當混淆，套句台灣化的俚語即為「竹篙湊菜刀」。

圖／臺灣法學雜誌 提供 分享 facebook 雲林科技大學科技法律研究所王服清副教授於108年3月29日舉辦的「從權力分立交錯於環境法與食安風險層級管制-以處罰法定原則為中心-」研討會中就表示：違反「食品良好衛生規範準則」（GHP）之事實情況，若欲進一步認定較重之刑事不法，則尚須符合情節重大足以危害人體健康之虞者（具體危險犯）或致危害人體健康者（結果犯）之要件，始得課處刑罰（第49條第2項）。因此，從食品安全衛生管理法的條文規範體系解釋來看，不符合「食品良好衛生規範準則」，不代表系爭食品逕構成不能食用（有毒或含有害人體健康之物質或異物）、攙偽或假冒或未經中央主管機關許可之添加物之行為，直接落入第49條第1項的抽象危險犯。

當法律規範出現混淆層級化管制的立法疏漏狀況時，也有學者主張可以透過權力分立的角度來解釋以提供解決方法。

圖／臺灣法學雜誌 提供 分享 facebook 真理大學蔡震榮教授於108年3月29日舉辦的「從權力分立交錯於環境法與食安風險層級管制-以處罰法定原則為中心-」研討會中就表示：立法上將《食品安全衛生管理法》第44條與第49條第1項重複規定，是立法輕忽了行政主管機關應有行政管制措施之裁量權，導致因行政罰法第26條刑事優先原則，架空了第44條行政主管機關管制措施之採取。主管機關針對食品安全衛生的問題，本身就應採取適當措施以為預防，司法應在預防措施沒有達到成效，才得以為之，屬不得已之最後手段，不應提前在行政手段前，不應剝奪行政機關預防危害之先機，否則行政機關將會喪失主管機關之地位，也失去法規範先後制裁之意義。

更多的專業論述在台灣法學雜誌