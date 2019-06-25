長榮空服員罷工未歇 鄭文燦籲勞資各退一步

2019-06-25 16:10 聯合報 記者 聯合報 記者 張裕珍 ╱即時報導



長榮空服員罷工邁入第6天，勞資雙方仍無達成共識，罷工持續未歇，桃園市長鄭文燦今天到龜山出席活動，被媒體問及長榮罷工一事，他強調，雙方需要各退一步，能達成共識最重要，交通部、勞動部以及市府勞動局都願意做一個協商的平台。