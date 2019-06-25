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長榮空服員罷工未歇 鄭文燦籲勞資各退一步

2019-06-25 16:10聯合報 記者張裕珍╱即時報導

長榮空服員罷工邁入第6天，勞資雙方仍無達成共識，罷工持續未歇，桃園市長鄭文燦今天到龜山出席活動，被媒體問及長榮罷工一事，他強調，雙方需要各退一步，能達成共識最重要，交通部、勞動部以及市府勞動局都願意做一個協商的平台。

鄭文燦並強調，他希望勞工權益能得到更大的保障，也希望透過勞資協商的方式，凝聚彼此的共識，「我想勞工是家人，最終而言希望勞資能達成共識，讓家人恢復到以前的情況」，但勞資協商的這個過程，仍需要雙方能夠各退一步，才有助於達成共識。

長榮空服員罷工邁入第6天，勞資雙方仍無達成共識，罷工持續未歇，桃園市長鄭文燦今天...
長榮空服員罷工邁入第6天，勞資雙方仍無達成共識，罷工持續未歇，桃園市長鄭文燦今天到龜山出席活動，被媒體問及長榮罷工一事，他強調，雙方需要各退一步，能達成共識最重要，交通部、勞動部以及市府勞動局都願意做一個協商的平台。記者張裕珍／攝影
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