鳥嘴潭人工湖蓋垃圾場旁 環團要求撤銷環評

2019-06-25 10:34 聯合報 記者 聯合報 記者 林麗玉 ╱即時報導



政府「前瞻計畫」的「鳥嘴潭人工湖計畫」，遭台灣水資源保育聯盟等環團質疑，周邊有焚化爐、垃圾場及養豬場，環團批評，依《自來水法》及《飲用水管理條例》，飲用水源附近應不能設置廢棄物掩埋場及養豬場，但，鳥嘴潭人工湖集水區不僅有垃圾場，還有養豬場。環評書內容涉造假，要求撤銷環評，聯盟也將向檢調單位檢舉，並向監察院陳情要求調查。

環保團體今天舉行記者會，台灣水資源保育聯盟理事長陳椒華說，鳥嘴潭人工湖計畫問題多，儘管已通過環評，但人工湖位於南投，南投縣長林明溱卻多次公開反對鳥嘴潭人工湖，劃設自來水水質水量保護區，陳批評，實在無法想像，前瞻計畫是給彰化、草屯人喝豬糞尿水？垃圾水？泡澡溫水？質疑前瞻計畫不應是退步計畫。

對於環團的質疑，水利署中區水資源管理局副局長陳建成表示，霧峰垃圾場民國99年已封閉，草屯焚化爐現也停止運作，附近養豬場的廢水流向也是流到下游，不會污染到烏溪。陳表示，鳥嘴潭人工湖當初興建時，就已經特別針對湖區做了截水牆，湖堤也有混擬土截水牆，周邊地下水不會滲透到湖區，另外，水利署從106年開始水質監測，都符合標準，目前也並沒規劃要劃設水質水量保護區。