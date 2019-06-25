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自產率提高的福衛七號 讓天氣預報多一成精準度

2019-06-25 10:16聯合報 記者潘乃欣╱即時報導

搭載福衛七號的獵鷹重型運載火箭預計台灣時間今天下午2時30分於美國佛羅里達州發射。科技部長陳良基表示，福七將接替福衛三號，接收中低緯度的氣象資訊，成為「太空中最精準的溫度計2.0」。國家太空中心表示，福七與福三都採掩星技術接收氣象資料，但福七的觀測範圍更集中，並接收更多種GPS訊號，預計能讓天氣預報精準度提高10%。

國研院國家太空中心系統工程組副組長蔡東宏說，福三與福七是全球「唯二」採掩星觀測技術的人造氣象衛星。福七搭載三種酬載儀器接收資料，主要酬載為全球衛星導航系統無線電訊號接收儀（TGRS）。

福七除與福三一樣接收美國GPS，還能接收蘇聯的導航系統GLONASS，每天約能接收4000筆掩星觀測資料，是讓氣象預報精準度提高一成的關鍵。

蔡東宏說，福三和福七都是由6顆衛星組成的星系，但福三的傾角72度，福七僅24度，升空後將繞行於北緯24度到南緯24度間，能接收北緯50度至南緯50度之間的氣象資料。福三每100分鐘繞行地球一圈，福七則為每97分鐘繞一圈，每天經過台灣6次。福七接收資料範圍比福三密集，將提供更大量的中低緯度氣象資料。

中央大學太空及遙測研究中心教授劉千義說，氣象觀測中，探空氣球是獲得大氣垂直結構的最佳方式，而衛星觀測就是希望能夠與探空氣球互補觀測。這是由於探空氣球主要觀測對流層的天氣資料，且受地理環境限制，無法在海上、高山、極地等人少的地方施放。但採掩星技術的福七不僅能觀測對流層、平流層，也能觀測到電離層，運用主要酬載TriG天線，接收無線電波穿入和穿出大氣層的折射角度，接著計算因折射角度變化所造成的訊號遲滯，進而轉化成可供氣象預報使用的大氣觀測數值。

劉千義說，提升天氣預報的兩大關鍵為觀測儀器和數值模式。福七硬體設備的自產比率較福三高，例如天線是由台灣製造，靈敏度比福三佳，能縮短取樣間隔，是當今最先進的觀測儀器。台灣的天氣預報技術已達世界級水準，福三升空後提供溫度、濕度等資料給氣象局，預期福七能協助中低緯度常見氣象，如颱風、梅雨、降雨、雲量、PM2.5等的預報及分析，滿足民生經濟等公共需求。

蔡東宏說，福七由獵鷹重型運載火箭打至720公里高空，將以和運行方向相反的方向噴射，使衛星減速，就能讓衛星軌道下降至550公里，接收中低緯度資料。6顆衛星總共要花19個月均勻部署各軌道，耗費時間比其他方式長，但最節省燃料。劉千義說，福七升空後就會開始把資料傳回地球，待6顆衛星部署均勻部署於中低緯度，就能接收到更完整的資料供天氣預報。

國家太空中心表示，福衛七號是台美合作案，原本要部署12顆衛星，但因美方經費擱置，目前僅6顆衛星升空。劉千義說，如果12顆衛星都升空，觀測範圍就能從中低緯度遍及全球。

福七將於台灣時間25日下午2時30分發射，圖為衛星安裝在火箭酬載分配轉接環。圖／...
福七將於台灣時間25日下午2時30分發射，圖為衛星安裝在火箭酬載分配轉接環。圖／國家實驗研究院提供
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