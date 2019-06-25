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福衛七號即將發射 AIT：台美關係重要指標

2019-06-25 10:00中央社 奧蘭多24日專電

承載福衛七號的獵鷹重型火箭直立在發射台。圖／國研院提供
承載福衛七號的獵鷹重型火箭直立在發射台。圖／國研院提供
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福衛七號即將發射，美國在台協會執行理事羅瑞智表示，這是美台科學家的合作，也是美台全面關係的重要指標，在台灣關係法40年之際，這項合作具有重大意義。

福衛七號暫定延後至美東時間25日凌晨2時30分發射升空，羅瑞智（John J. Norris）今天代表美國在台協會（AIT）出席晚間由駐邁阿密台北經濟文化辦事處與科技部舉辦的慶祝活動。

他在會後接受訪問時說，美台兩地科學家共同進行的福衛七號計畫展現的不僅是美台科學、科技社群的合作關係，也是台美全面關係的重要指標。今年適逢台灣關係法40周年，展現美台關係長足進步。

羅瑞智表示，今晚福衛七號的成功發射對美台關係具有重大意義，是美台科學社群的通力合作，也是美台兩地民眾的共同合作。他期望看到兩地更多科學家在科學、技術上有更多的合作，美國在台協會願盡全力給予協助。

美國國家海洋暨大氣總署（NOAA）環境衛星和資訊服務主任塔拉特（Elsayed Talaat）在甘迺迪太空中心接受訪問時則表示，和台灣從福衛三號開始試驗性合作，然後逐步擴大合作項目，為美國預測系統進展帶來貢獻。此次的福衛七號發射，搭載更為敏銳的儀器，希望能更深入探測，未來能提供更準確的預測。

至於未來是否會有其他合作項目，他表示，福衛三號是個長達5年的計畫，因系統精良，得以延長使用，接棒的福衛七號當然也能同樣長時間偵測，使用年限能超過預估年限，並讓科學家得以更為精準的掌握區域的動態變化，也期望未來能促進美國與台灣有更多合作。

福衛七號美國在台協會台灣關係法
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