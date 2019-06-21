親愛的網友：
為確保您享有最佳的瀏覽體驗，建議您提升您的 IE 瀏覽器至最新版本，感謝您的配合。
總統大選觀測站
藍營初選白熱化
韓國瑜話題不斷
公投不再綁大選
國安法修正三讀
熱島高溫發燒中
政治
軍事
綜合

紐時爆料！伊朗擊落美偵察機 川普下令反擊又縮手

郭台銘告別鴻海：續做台灣牛 把破產的中華民國救回來

平衡報導巴拉刈的文章全消失？ 林佳新：農傳媒被河蟹了

2019-06-21 12:10聯合報 記者林文義╱即時報導

高雄市長韓國瑜日前在雲林造勢場合上說，民進黨離人民越來越遙遠，禁止巴拉刈對整個農村造成多大的影響，讓禁用巴拉刈的議題再度浮上檯面，農委會主委陳吉仲隨後反擊，不要因為沒有了解政策，就直接批評，網紅菜農林佳新發現「豐年社／農傳媒」先前許多平衡報導巴拉刈的文章，但最近突然都消失或被更改了，沒想到農傳媒也有「河蟹」了。

林佳新以「可恥的官媒．愚昧的主子」為題臉書撰文指出，昨天真的是很神奇的一天，「豐年社／農傳媒」先前許多平衡報導巴拉刈的文章，突然都消失或被更改了。沒想到農傳媒也有「河蟹」了，不知道這個配海尼根好不好吃？豐年社前陣子才換新的董事長謝志誠，新官上任三把火，第一件幹的大事就是砍自己網路上的文章，真的是太棒了。

林說，過去的豐年社很屌，標榜著與台灣的農民攜手同行，一起打拚。但這次巴拉刈爭議，很明顯的就是「醫界+環團 VS 農民」的狀況。醫界認為巴拉刈對人體毒性過強，因此呼籲禁用。醫界的想法，我們當然理解。但理論上應該站在農民端、為農民說話的豐年社，怎麼感覺變成衛福部的九官鳥了哩？

豐年社的新董事長謝志誠在臉書上PO文：「台灣環境涵容能力還要劇毒性的除草劑不斷考驗嗎」？看到他的PO，我們才終於搞懂：原來豐年社的新社長連「環境用藥」和「農藥」的差異都搞不懂。林佳新說，他天天海尼根，講到農業專業還是比謝清醒。

對巴拉刈稍有理解的人都知道，巴拉刈雖然對人體劇毒，但卻是現今公認對農地最最友善的除草劑。但謝志誠卻連這點基本常識都沒有，虧你還是台大教授。我想請問豐年社的朋友，你們的主子連這點基本常識都沒有，卻還敢在網路上對巴拉刈說三道四，你們有沒有覺得很丟臉？你們的主人宣稱是台大教授，卻連上網Google一下都懶，你們會不會覺得很荒謬，還不如跟他一起醉死在海尼根裡面？

林佳新說，謝志誠可以擔任豐年社董事長，不是媽祖託夢，而是他過去就跟「台灣農村陣線」非常麻吉。當他去擔任「農村發展基金會」後，還補助經費讓農村陣線舉辦「彎腰生活節」。當然，謝志誠要提供經費補助農陣，這是他的事。但假如謝志誠搞農運搞了這麼多年，不懂巴拉刈卻還能胡說八道，這是不是也說明了，原來高官大員，其實腦子裡根本沒有東西？

最後，林佳新還是希望這位不懂巴拉刈、卻敢對巴拉刈說三道四的人出來解釋一下，為何你才擔任豐年社董事長不久，就發生特定幾篇新聞報導消失的現象？這種搞社運出身的人，不是最愛講人權、講言論自由嗎？

為何豐年社過去報導巴拉刈的文章，那些完全不合陳吉仲旨意的文章，會在你上任後就突然消失呢？

雲林縣菜農林佳新。圖／本報資料照
雲林縣菜農林佳新。圖／本報資料照
分享

巴拉刈豐年社農民
【限時】爽領 7-11 購物金，飲料零食請你吃→

相關新聞

散布農產品或糧食價格假訊息 立院三讀最重罰30萬

2019-06-21 10:55

立院三讀 散播農產品價格假消息最重可處30萬

2019-06-21 10:35

別國都在立法凍漲房租 小英的租屋補貼治本嗎？

2019-06-21 09:00

新聞眼／討好青年、企業 錢花刀口拚選舉？

2019-06-21 00:34

歡迎台商回台 貸款額度調升至5千億

2019-06-21 00:24

單身、婚育族租屋補貼 最高每月5千

2019-06-21 00:18

同志教育入校園 安定力量嗆教育部

2019-06-20 20:27

批學校教肛交赴警局 孫繼正：綠色恐怖掩護同志教育

2019-06-20 16:27

2020年健保給付費成長率 國發會拍板上限為5.5%

2019-06-20 15:43

福衛七號25日發射 團隊演練倒數程序、異常應變

2019-06-20 13:07

租金補貼試辦一年！婚育家庭最高領5000 單身4000

2019-06-20 12:29

環團立院外倒菜渣 反對農地違章工廠合法化

2019-06-20 11:33

地所7項簡易案件可跨直轄市申辦 7月起試辦

2019-06-20 10:57

激戰棒球魂！2019「一球圓一夢」少棒、青少棒全國冠軍出爐

2019-06-20 00:00

勇敢開口說英語 臺中力推英語環遊世界領袖營巡迴48校

2019-06-18 10:00

斜槓媽咪的平衡攻略 十六茶品牌影片超療癒

2019-06-14 17:00

禪生活 微理論 從日常生活中達到真正修行的境界

2019-06-05 00:00
看更多

熱門文章

重出江湖！ 吳音寧：韓國瑜身邊都是黑金體系

2019-06-20 13:50

韓國瑜坐機車巡視警方取締酒駕 民眾喊總統好

2019-06-21 01:50

高市2米排水管塞1.8米…孫大千：這不算弊案 什麼才算？

2019-06-21 08:16

認同張亞中 黃暐瀚：2020大選國民黨可能會輸

2019-06-20 18:08

男孩揭韓的國王新衣 唐湘龍：年輕支持者消失原因在此

2019-06-20 15:22

韓國瑜槓中央 學者批徐佳青：要黑韓也用點腦子

2019-06-20 22:51

【重磅快評】黃國昌之怒 林益世坐好坐滿別想外役監了

2019-06-20 18:20

金門軍官營區猝死？ 家屬哭斷腸

2019-06-20 13:54

獨／高雄有「台中幫」 胡志強明將出席韓國瑜台中造勢

2019-06-21 10:15

蔡英文回應國安法修法 館長、486先生回應了

2019-06-20 19:00

民進黨推公投與大選脫鉤 扁：明年大選將付出代價

2019-06-21 08:29

統促黨嗆黃國昌「為何要CNN關中天？」網友：怎不嗆HBO

2019-06-20 16:12

單身、婚育族租屋補貼 最高每月5千

2019-06-21 00:18

黃智賢：邊戒嚴邊聲援反送中 這種民主希特勒也嘆不如

2019-06-20 21:41

蔡英文初選民調大贏 高嘉瑜：韓國瑜初選也會贏

2019-06-20 16:30

謝龍介：蘇貞昌是豬隊友沒讓韓國瑜失分反而加分

2019-06-20 20:15

陳其邁：抹黑他的「李榮貴」及造謠的「李杰」為同一人

2019-06-20 21:01

黨產會追徵中廣38筆已售地 趙少康：去找李登輝、劉泰英

2019-06-21 00:46

高志鵬關5個月到外役監養花 羅智強叫戰神「起床了」

2019-06-20 14:51

韓國瑜風度算好了？ 記得那年學生嗆扁被過肩摔嗎

2019-06-21 10:00

支持者捐「1450元」挺民進黨 粉絲團小編笑：捐完記得下班

2019-06-21 11:07

國中生也反對韓落跑 胡幼偉：韓當上總統高雄只會更好

2019-06-20 16:58

影／洪秀柱批綠罷免韓「下三濫」郭酸蔡趁選輸前急修法

2019-06-20 17:07

謝寒冰駁溫朗東「左手防衛說」 網友：韓應拍學生肩膀

2019-06-20 13:40

獨／中樞不拜鄭成功 後人訂制「統一酒」聯合對岸公祭

2019-06-20 20:39

批學校教肛交赴警局 孫繼正：綠色恐怖掩護同志教育

2019-06-20 16:27

外媒：索羅門三周內做評估 是否維持和台邦交

2019-06-20 14:15

林佳新：「非韓不投」是渴望政治不再被權貴、菁英綁架

2019-06-20 21:10

張淑芬談孝道：表弟郭台銘 叩謝母親織圍巾

2019-06-21 00:09

黨產會追中廣案 趙少康：帝寶土地不是我賣的

2019-06-20 15:53

解讀請模範生下台 謝震武：韓國瑜讓女學生摸頭有加分

2019-06-21 11:30

賴清德想找送暖的支持者 感謝風雨中的熱薑茶

2019-06-20 18:22

逾6成不支持柯韓選總統 蔡英文滿意度回春

2019-06-21 12:08

平衡報導巴拉刈的文章全消失？ 林佳新：農傳媒被河蟹了

2019-06-21 12:10

22日韓國瑜台中造勢 遊覽車路線指引卡看這裡！

2019-06-20 16:34

羅智強：總統臉書頻貼選舉文，蔡英文犯了貪汙罪？

2019-06-21 09:48

韓國瑜周六到台中先拜訪顏清標？顏祕書說沒有

2019-06-20 19:21

影／幫黃偉哲行銷台南芒果 鄭文燦認證「歹徒也愛吃」

2019-06-20 15:17

發現採購缺失卻不調查 國防部遭監院糾正

2019-06-20 19:06

蔡正元：蔡英文建台獨馬其諾防線 但抵擋不了閃電戰術

2019-06-20 15:35
看更多

商品推薦

贊助廣告

商品推薦

留言

Top