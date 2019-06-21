平衡報導巴拉刈的文章全消失？ 林佳新：農傳媒被河蟹了

2019-06-21 12:10 聯合報 記者 聯合報 記者 林文義 ╱即時報導



高雄市長韓國瑜日前在雲林造勢場合上說，民進黨離人民越來越遙遠，禁止巴拉刈對整個農村造成多大的影響，讓禁用巴拉刈的議題再度浮上檯面，農委會主委陳吉仲隨後反擊，不要因為沒有了解政策，就直接批評，網紅菜農林佳新發現「豐年社／農傳媒」先前許多平衡報導巴拉刈的文章，但最近突然都消失或被更改了，沒想到農傳媒也有「河蟹」了。

林佳新以「可恥的官媒．愚昧的主子」為題臉書撰文指出，昨天真的是很神奇的一天，「豐年社／農傳媒」先前許多平衡報導巴拉刈的文章，突然都消失或被更改了。沒想到農傳媒也有「河蟹」了，不知道這個配海尼根好不好吃？豐年社前陣子才換新的董事長謝志誠，新官上任三把火，第一件幹的大事就是砍自己網路上的文章，真的是太棒了。

林說，過去的豐年社很屌，標榜著與台灣的農民攜手同行，一起打拚。但這次巴拉刈爭議，很明顯的就是「醫界+環團 VS 農民」的狀況。醫界認為巴拉刈對人體毒性過強，因此呼籲禁用。醫界的想法，我們當然理解。但理論上應該站在農民端、為農民說話的豐年社，怎麼感覺變成衛福部的九官鳥了哩？

豐年社的新董事長謝志誠在臉書上PO文：「台灣環境涵容能力還要劇毒性的除草劑不斷考驗嗎」？看到他的PO，我們才終於搞懂：原來豐年社的新社長連「環境用藥」和「農藥」的差異都搞不懂。林佳新說，他天天海尼根，講到農業專業還是比謝清醒。

對巴拉刈稍有理解的人都知道，巴拉刈雖然對人體劇毒，但卻是現今公認對農地最最友善的除草劑。但謝志誠卻連這點基本常識都沒有，虧你還是台大教授。我想請問豐年社的朋友，你們的主子連這點基本常識都沒有，卻還敢在網路上對巴拉刈說三道四，你們有沒有覺得很丟臉？你們的主人宣稱是台大教授，卻連上網Google一下都懶，你們會不會覺得很荒謬，還不如跟他一起醉死在海尼根裡面？

林佳新說，謝志誠可以擔任豐年社董事長，不是媽祖託夢，而是他過去就跟「台灣農村陣線」非常麻吉。當他去擔任「農村發展基金會」後，還補助經費讓農村陣線舉辦「彎腰生活節」。當然，謝志誠要提供經費補助農陣，這是他的事。但假如謝志誠搞農運搞了這麼多年，不懂巴拉刈卻還能胡說八道，這是不是也說明了，原來高官大員，其實腦子裡根本沒有東西？

最後，林佳新還是希望這位不懂巴拉刈、卻敢對巴拉刈說三道四的人出來解釋一下，為何你才擔任豐年社董事長不久，就發生特定幾篇新聞報導消失的現象？這種搞社運出身的人，不是最愛講人權、講言論自由嗎？