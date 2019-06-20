同志教育入校園 安定力量嗆教育部

2019-06-20 20:27 台灣醒報 記者鄭吉峻╱台北報導



孫繼正於內政部刑事局前方，抗議政府放任「同志諮詢熱線」等同志團體，進入國中小、高中校園教授不當教材。孫繼正於內政部刑事局前方，抗議政府放任「同志諮詢熱線」等同志團體，進入國中小、高中校園教授不當教材。（photo by鄭吉峻／台灣醒報） 分享 facebook 「同運侵校園，老師辛苦了！」安定力量主席孫繼正20日於內政部刑事局前方，抗議政府放任「同志諮詢熱線」等同志團體，進入國中小、高中校園教授不當教材；他要求教育部做出明確表態，並呼籲誠實檢視目前所有教材和課本、刪除不當內容，才能符合公投案的結果。

孫繼正與前副總統呂秀蓮等人14日發動「反惡法救公投」絕食抗爭，卻遭教育部長潘文忠在臉書指控，「某團體候選人」在造勢場合直指學校教授肛交、多人性愛等課程，是公開散播不實謠言的行為，已影響公共安寧，並依《社會秩序維護法》向警政署舉報。

籲教育部導正視聽

對此，孫繼正批駁，政府放任「同志諮詢熱線」等同志團體，進入國中小、高中校園教授不當教材屬實，教育部卻動用公權力，以「未審先判」的方式在部長臉書公布其姓名，令他的小孩上學時心生恐懼及困擾。他呼籲教育部有導正視聽之責，不應讓性別平等教育淪為政治操作手段，進而影響社會秩序。

針對同志、同運團體進入校園，教育部長潘文忠在臉書發文澄清，教育現場沒有教導孩子肛交、多人性愛與用藥。孫繼正20日隨即在記者會上出示校園資料嚴正駁斥，包括監察院糾正文件、新聞報導、讀物、教師手冊、影片等。

要求刪除不當教材

孫繼正表示，安定力量黨團希望教育部長能對「國中國小及高中是否可以教授同性性行為」做出明確表態，若未有非教不可的理由，黨團要求教育部誠實檢視目前所有教材和課本，刪除不當內容，才能符合公投案的結果。

安定力量黨團委任律師裘佩恩表示，孫繼正僅是陳述教育現場的事實而非謠言，但潘文忠卻將孫繼正所表述的事實引為謠言，呼籲教育部應負起責任。黨團認為，大部分在教育現場第一線的老師是沒有問題的，僅有少部分老師有不當教學的疑慮。

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