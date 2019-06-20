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激戰棒球魂！2019「一球圓一夢」少棒、青少棒全國冠軍出爐

2019-06-20 00:00聯合線上 文／黎允之

2019「一球圓一夢」少棒、青少棒全國冠軍出爐！由桃園市代表隊奪得華南金控盃全國少棒錦標賽冠軍，及台東縣代表隊奪得華南金控盃全國青少棒錦標賽冠軍，兩隊在全國各縣市代表隊中積極爭取，最終贏得光榮勝利。

2019「一球圓一夢」少棒、青少棒全國冠軍出爐！由桃園市代表隊奪得華南金控盃全國...
2019「一球圓一夢」少棒、青少棒全國冠軍出爐！由桃園市代表隊奪得華南金控盃全國少棒錦標賽冠軍。 圖／華南金控 提供
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桃園少棒與台東青少棒 為夢想奮力出擊

「108年華南金控盃全國少棒錦標賽」，自5/18起經過9天激烈的比賽後，由桃園市代表隊自全國各縣市17支隊伍中奪得冠軍。「108年華南金控盃全國青少棒錦標賽」，自6/8開打起經過11天比賽後，由台東縣代表隊自全國各縣市18支隊伍中奪得冠軍。本屆賽事所有選手都為夢想奮力出擊，創下了許多令人難忘的感動時刻。

全國少棒及青少棒冠軍隊伍將組成中華隊代表我國參加於台南舉行的「2019年第五屆WBSC世界盃少棒錦標賽」(7/26-8/4)，以及在中國深圳舉行的「2019年第十屆BFA亞洲青少棒錦標賽」(8/19-8/25)，與來自其他國家的代表隊一起同場較勁，角逐賽事最高榮耀的冠軍金盃。期盼這批新世代小球員們除了在世界舞台上展現自我，爭取榮耀，更能透過國際性的比賽交流，汲取珍貴的經驗，為青春留下無憾的回憶。

「108年華南金控盃全國青少棒錦標賽」，由台東縣代表隊自全國各縣市18支隊伍中奪...
「108年華南金控盃全國青少棒錦標賽」，由台東縣代表隊自全國各縣市18支隊伍中奪得冠軍。 圖／華南金控 提供
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與美國大聯盟合作，開啟小球員的國際視野

棒球運動一直是台灣社會許多人的共同記憶，尤其在1940年代，棒球更是凝聚人心的全民運動！然而，棒球人才的養成並不容易，需要集結社會許多資源，許多優秀的少棒選手升上國中以後，因為升學壓力，無法繼續練球，加上社會對於青少棒的關注相對較少，造成青少棒隊選手出現斷層現象。有鑑於此，華南金控自2007年起整合集團資源，與中華棒協每年推動「一球圓一夢」基層棒球培育計畫，迄今邁入第13年，同時冠名贊助全國少棒及青少棒錦標賽，提供少棒及青少棒球員一個築夢舞台，並有助國內三級棒球的健全發展。

除了舉辦「華南金控盃全國少棒、青少棒錦標賽」，遴選出最優秀的中華隊，代表我國出戰世界盃少棒及亞洲盃青少棒錦標賽以外，華南金控也贊助舉辦國內唯一由美國大聯盟認證舉辦的賽事-「2019 MLB CUP Taiwan」，希望透過美國職棒大聯盟的體驗教學及競賽，讓少棒選手體驗不同的棒球文化，開啟孩子們的國際視野，一圓「前進大聯盟」的夢想。華南金控並舉辦「MLB CUP圓夢棒球營」，將棒球教學提升到MLB的規格，用實際行動守護每個孩子熱愛棒球的初衷。

不僅如此，華南金控還連續五屆贊助世界最高等級國際少棒賽事—「WBSC世界盃少棒錦標賽」，讓台灣成為國際少棒賽的主場，打造「東方威廉波特」，成為小球員們孵育夢想的少棒基地，藉此讓這些年輕球員知道，想要站上國際球場為國家爭光，不是不可能，只要努力，機會的大門便會為你敞開，真正實現「一球圓一夢」的精神。

從城市到偏鄉，成為下一個「台灣之光」的最強推手

經過長年的投入，華南金控不僅成為台灣棒球幼苗的堅強後盾，華南金控盃贊助的賽事，更成為培育台灣體壇明日之星的搖籃，許多表現亮眼的選手如：陳柏均、林承飛……等，都曾在華南金控盃青少棒錦標賽中有相當突出的表現，可見少棒與青少棒的比賽經驗，在選手的培育過程中扮演著舉足輕重的地位。華南金控默默支持多項體育運動十多年，自2012年起連續7年獲頒教育部「體育推手獎」，肯定華南金融集團對在基層棒球紮根工作上的貢獻。

未來，華南金融集團除了贊助國內基層棒球賽事，也會持續舉辦棒球訓練營及贊助國內舉辦國際棒球賽事，要為中華小將們打開更多道門、更多扇窗，力挺新世代夢想紅不讓。

華南金控盃贊助的賽事，成為培育台灣體壇明日之星的搖籃。 圖／華南金控 提供
華南金控盃贊助的賽事，成為培育台灣體壇明日之星的搖籃。 圖／華南金控 提供
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