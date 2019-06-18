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鐵路事故車載1死 運安會就要查

2019-06-18 23:50聯合報 記者曹悅華／台北報導

普悠瑪事故後，外界質疑台鐵與交通部調查不公正，催生運安會。 圖／聯合報系資料照片
普悠瑪事故後，外界質疑台鐵與交通部調查不公正，催生運安會。 圖／聯合報系資料照片
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去年十月普悠瑪事故後，加速國家運輸安全委員會（運安會）成立，將由飛航安全調查委員會（飛安會）改制，八月一日揭牌，相關鐵道事故調查作業處理規則草案近日公告。

不過，台灣鐵道暨國土規劃學會質疑，草案未提及是否適用森林鐵路、糖鐵等產業鐵路以及輕軌。

飛安會執行長官文霖說，在與交通部及所屬單位討論後，對於重大運輸事故調查範圍及通報事項終有共識，鐵路及捷運方面，幾乎參考日本運安會規範，並比照現行鐵路法跟鐵路行車規則，還有大眾捷運法，相關作業處理規則草案已公告。

飛安會主委楊宏智說，「那條線」先前較模糊，現在有清楚界定。

官文霖說，鐵路事故調查分為鐵路系統及大眾捷運系統，鐵路方面只要正線衝撞、側線衝撞、正線出軌、側線出軌、正線火災、側線火災，或是平交道事故或道路障害事故，造成任一車載人員死亡或死傷人數五人以上者，皆會啟動調查；捷運方面，符合列車衝撞、列車傾覆、停止運轉一小時以上、車載人員一人死亡都符合調查資格。

台灣鐵道暨國土規劃學會表示，學會樂見草案逐步成形，但提醒有關於不售票的產業鐵道（林鐵／糖鐵／礦鐵），以及適用於公路法的路面電車（輕軌），看起來可能是目前草案涵蓋的漏洞，希望未來運安會針對相關內容能有補強。

官文霖說，大原則是「有買票」的鐵路運輸工具造成人員死亡或傷害，運安會就能啟動調查，遊樂園的遊園列車也在其中；產業鐵路若該列車無發售車票，但只要符合草案中造成任一車載人員死亡或死傷人數五人以上者，同樣具有啟動調查資格。

輕軌部分，官文霖說，草案中所提「道路障害事故」，便是指平交道以外所發生之列車或車輛與道路車輛或行人發生衝撞或碰撞者，高雄輕軌、新北市淡海輕軌包含在內。

淡海輕軌列車捷運普悠瑪
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