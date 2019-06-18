北美台商第31屆年會 吳新興重視海外台商事業發展

2019-06-18 12:22 聯合新聞網 台北訊



在吳新興（左二）及游萬豐（右二）監交下，卓鴻儀（左一）交棒給汪俊宇（右一）。 圖／僑委會提供 分享 facebook

「北美洲台灣商會聯合總會第31屆第3次理監事聯席會議」於15日在西雅圖召開，僑務委員會委員長吳新興、美國眾議院軍事委員會主席Adam Smith、華盛頓州眾議員Mia Gregerson及華盛頓州前副州長Brad Owen等貴賓亦應邀出席開幕典禮並致詞。北美各地商會代表與鄉親亦有500餘人參與，盛況空前。

吳新興於開幕典禮表示，海外台商是國家重要的經濟支柱，政府寶貴的資產，感謝第31屆總會長卓鴻儀團隊在過去一年當中，致力凝聚北美各地台灣商會團結的力量，積極支持僑委會所推動各項僑務工作，藉由與當地人士的充沛人脈，提升台美雙邊各項交流與合作，不但具有舉足輕重的影響力，亦贏得當地社會的重視與尊敬。吳新興除代表總統蔡英文向海外台商先進朋友表達誠摯感謝之意。他表示，在蔡總統的領導下，台美雙邊關係持續穩健提升，海外台商返國投資金額超過3千億新台幣，使政府年度目標加碼提升至6千億新台幣。吳新興最後強調海外台商是一個大家庭，僑委會向來重視台商在海外的事業發展，並願意提供各項協助。期盼大家一起心手相連，攜手合作，為台灣更美好的未來共同努力打拚。吳新興於典禮結束後，接受全美電視台專訪。

第31屆北美洲台商年會主題是「耀領顛峰、綻放未來」，開幕典禮由北美洲台灣商會聯合總會總會長卓鴻儀主持，儀式一開始首先恭迎中華民國及美國國旗進場，並演唱兩國國歌。出席貴賓另有外貿協會董事長黃志芳、駐西雅圖辦事處處長范國樞、世界台灣商會聯合總會總會長游萬豐、總統府國策顧問林見松、田貽鴻、行政院政務顧問楊信、台灣商會亞洲聯合總會名譽總會長施至隆、僑務委員何巧玲、溫玉玲、陳玲華及林國楨等。

吳新興致詞強調僑委會向來重視臺商海外的事業發展，並願意提供各項協助。 圖／僑委會提供 分享 facebook

當晚並舉行惜別晚宴，在吳新興及世界台灣商會聯合總會總會長游萬豐共同監交下，由第31屆總會長卓鴻儀交棒給第32屆總會長汪俊宇，並隨即頒發感謝狀予卓鴻儀與卸任監事長魏十洲，頒發賀狀予汪俊宇及新任監事長張欣珠。

吳新興肯定卓鴻儀團隊過去一年的辛勞，同時感謝海外台商永遠做為中華民國台灣堅強的後盾，以及長年對國家及僑委會的愛護與支持。接著強調僑委會是海外台商的娘家，希望繼續給予更多的支持與鼓勵，共同為全球各地的台商福利及國家的進步繁榮願景一起努力。

惜別晚宴由8隻祥獅所組成的醒獅團隊引領與會嘉賓入場，象徵會務興隆一路「發」。餘興節目包括融合「為了十萬塊」及「內山姑娘要出嫁」等膾炙人口台語老歌，由鄉親自編自導自演充滿濃濃台味的歌舞劇「春嬌與志明」，吳新興以「瀟灑走一回」卡拉OK演唱開場，與會嘉賓紛紛至前台舞池一展舞技，華盛頓州前副州長Brad Owen高歌「月亮代表我的心」，獲全場熱烈掌聲。席間，

與會鄉親相互敬酒互道祝福，並相約明年洛杉磯見。