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勇敢開口說英語 臺中力推英語環遊世界領袖營巡迴48校

2019-06-18 10:00文／ 臺中市政府

勇敢開口說英語！臺中市政府教育局推出英語環遊世界領袖營，營隊全天使用英語學習及生活，讓學生提前適應英語環境，自然開口說英語，107學年度巡迴48所國小，近2,000名學生參加，盼提升學生國際視野，培養學生成為全球化公民。

圖／臺中市政府 提供
圖／臺中市政府 提供
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「體驗國際文化，拓展國際視野！」教育局長楊振昇指出，市府每年舉辦英語環遊世界領袖營，受到學生及家長肯定，以偏鄉學校優先申請，透過外籍老師精心設計規劃的活動內容，從生活化英語學習環境。

參加過營隊的學生們說，可以用英語實際與外師溝通很好玩，聽老師用英語說各地的傳統故事也很有趣，讓英語學習變得不無聊。

中市府英語環遊世界領袖營巡迴48所學校-讓學生站上國際舞台。 圖／臺中市政府 提...
中市府英語環遊世界領袖營巡迴48所學校-讓學生站上國際舞台。 圖／臺中市政府 提供
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梨山國中小的蔡仁傑分享，生活化的英語教學方式讓他學到很多單字，同時了解美國學生露營時的遊戲和文化，例如美國學生露營晚上常聚在一起用營火烤S’more（美加流行的營火晚會甜品，材料包含餅乾、棉花糖及巧克力），臺灣近年也很流行露營，他可以告訴家人如何用cookies（餅乾）、marshmallow（棉花糖）、chocolate（巧克力）做出S’more。

西屯泰安國小的林晸皓也說，第一次看到那麼多位外籍老師，很有趣也有點緊張。上課過程中，老師鼓勵大家開口說英語，其中一個問題他聽完後用英語回答snake（蛇），結果是正確答案，他很開心也就不那麼緊張了。

圖／臺中市政府 提供
圖／臺中市政府 提供
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申請過英語環遊世界領袖營的學校教師表示，這種教學真的太有魅力，外籍老師使用的許多英文單字，其實學生之前都學過，外籍老師用簡短文字表達，讓平常害羞的學生也願意開口說英語，學校教師觀摩外師的教學課程也從中學到很多教學技巧。（臺中市政府廣告）

英語環遊世界領袖營
http://bit.ly/2Krp4Pl

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