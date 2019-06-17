驅動文化引擎 鄭麗君頒文策院聘書

2019-06-17 19:25 台灣醒報 記者吳婉瑜╱台北報導



圖說：文化部長鄭麗君頒發聘書給董事陳珊妮。(文化部提供) 分享 facebook

成立文化內容策進院（文策院）竟等了10年！文化部長鄭麗君17日出席文策院第一屆董監事聘書頒發儀式。鄭麗君表示，2010年已通過文創產業法，卻等了10年才成立文策院。文策院董事長由文化部政務次長丁曉菁轉任，她表示，文策院將作為驅動民間各項文化作業的引擎。

文化部長鄭麗君17日頒發文策院第一屆董監事聘書，董事名單有台北金馬國際影展執委會執行長聞天祥、知名音樂製作人陳珊妮、知名作家胡晴舫、台灣AI實驗室創始人杜奕瑾、台灣中小企業銀行董事長黃博怡、前《數位時代》雜誌總編輯詹偉雄等人。

台灣文化新氣象

鄭麗君表示，10年過程中，韓國整合了文化產業不同領域的組織KOCCA，台灣今年才成立文策會。她提到重整台灣文創產業不僅要提振內容開發，更要納入更多人才，讓政府的政策壯大內容產業生態系，並由下而上自然發展台灣文創，打造台灣的軟實力。

被問到文策院的院長由誰出任？文策會董事長丁曉菁表示將由民間董事組成舉薦小組，選出最佳人選，她提到，院長需具備產業經驗、掌握跨領域趨勢等，目前先由她暫時兼任，董事會3個月內將找到合適的院長人選。

談到文策院民間董事在音樂領域扮演的角色，董事之一的音樂製作人陳珊妮表示，文策會將為音樂產業帶來不同以往的想像力與幫助，她說她是跨足流行和非主流的音樂人，台灣流行音樂結構正在不斷改變中，文策院將為音樂產業提供轉型發展，她也期盼更多年輕世代與中生代溝通協調，為音樂產業注入新能量。

金融業對文化產信心

董事之一的台灣中小企業銀行董事長黃博怡表示，過去金融業投資文化產業最早的例子是電影《海角七號》，他認為成立文策院後應有更嚴謹機制，像是初期可網羅專業人才做前置工作，讓金融業對文化產業產生信心，進而使更多金融業者從事投融資。

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