吳新興拜會南美洲智利及秘魯僑界 盼增進與臺灣互動連結

2019-06-17 07:37 聯合新聞網 台北訊



吳新興訪視智華中文學校。圖／僑委會提供 分享 facebook

僑務委員會委員長吳新興日前前往南美洲出席中南美洲臺灣商會聯合總會第24屆年會暨第3次理監事聯席會議，會後並順訪智利及秘魯僑界，表達政府對當地僑胞之關懷及重視，獲得兩國僑界之歡迎和肯定。

吳新興於10日至11日會晤智利地區僑務榮譽職人員、臺商代表及僑團負責人並進行餐敘座談，先後拜會智利華僑聯誼總會、參訪Eternity Chile船運公司、訪視智華中文學校，以及出席僑務榮譽職人員午晚宴等，與梁僑務諮詢委員政淵、傅僑務諮詢委員平波、高僑務顧問主仁、李董事長金益及王校長玉妮等僑領會晤，席間代表蔡英文總統問候僑胞外並播放僑務委員會簡介，宣導推動「僑胞卡」，鼓勵僑營事業加入僑胞卡特約商店行列等，另就智利臺商及僑校經營現況及僑務工作推動情形交換意見。吳新興感謝智利臺商在海外打拼促進臺智交流，並表示僑委會是僑胞的娘家，僑界如有需要，僑委會均將積極協助，以增進與臺灣的互動與連結。

在智利短暫停留之後，吳新興12-13曰立即轉往秘魯，此間僑社人數不多，也是十多年來第一次有僑委會委員長前來探視僑胞，僑界咸感振奮。吳新興先後參訪僑營事業Hilton Garden Inn飯店、地產公司、S.T.T. PERU製衣廠、SMIK SPA等，並拜訪秘魯臺灣商會暨出席歡迎晚宴，與陳林僑務顧問牡丹、劉僑務顧問忠信、王僑務促進委員惠珍、張僑務促進委員玉屏及臺商會鄧榮譽顧問伯良及陳顧問菱洋等人會晤，席間對台商事業運作、活化僑界動能等議題充分交換意見。吳新興期許秘魯僑社舉辦多元活動，未來接辦臺灣廚藝美食巡迴講座及國慶文化訪問團等大型活動，以推動美食及文化外交，結合駐處及在地人脈網絡共同行銷臺灣，拓展臺灣國際能見度等諸多問題，獲致高度共識。

吳新興拜會智利華僑聯誼總會。圖／僑委會提供 分享 facebook

吳新興與拜訪智利僑領並座談餐敘。圖／僑委會提供 分享 facebook