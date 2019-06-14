斜槓媽咪的平衡攻略 十六茶品牌影片超療癒

2019-06-14 17:00 聯合線上 黎允之



夏日炎炎，喝一口冰涼的飲料，降溫又解渴！除了容易令人發胖的含糖飲料外，現在消費者還多了一個新選擇。零咖啡因茶「十六茶」，是日本熱銷的茶飲，口感清爽茶香四溢，廣受女性朋友歡迎。飲用十六茶可以消暑抗腫、補元氣，無糖且零咖啡因，大人小孩都可以喝，是日本媽媽的國民飲料。

圖／十六茶 提供 分享 facebook

根據國外一項調查報告指出，職業婦女家庭工作兩頭燒，壓力比一般人至少多出18%以上；如果有兩個小孩，數字更飆升到40%。為了精準刻劃出斜槓媽咪的心聲，「十六茶」於今年三月份舉辦「不平衡十六字小說」徵選，邀請大家來分享不平衡的心情，獲得粉絲熱烈迴響。最後選出16個優秀作品收錄於小說精選集中，每則作品都一針見血地道出職業婦女的辛酸血淚，看得令人感同身受。「十六茶」並挑選出兩則作品改編為腳本，拍攝成年度品牌影片，第一支影片已於近期發布，後續更有一系列有趣活動，要一舉療癒無數斜槓媽咪的心。

斜槓媽咪工作忙碌還有家庭小孩要顧，生活中的不平衡指數直逼宮鬥劇、韓劇、鄉土劇……，例如，「客戶總喜歡在下班前，攔截你準時打卡」。明明妝都補好準備開心下班了，卻在打卡前一刻接到工作的電話，原定下班後的行程都因此被迫取消延後，，媽咪的心情肯定相當厭世。然而，類似這樣的突發事件在現實生活中經常上演，斜槓媽咪們該如何釋懷調解自己的情緒呢？影片中的主角又是採取什麼樣詼諧的方式，調適自己的不平衡呢?

「十六茶」在日本熱銷多年，嚴選十六種天然食材，包含：薏仁、決明子、大麥、黑豆、麥芽、玄米、枇杷葉、玉蜀黍、香菇、昆布、紅棗、芭樂葉、桑葉、粟米、黍米、發芽玄米，並依循各自特性，使用過濾純水，佐以最合適的煎焙法製程，茶香淡雅撲鼻，茶韻富有層次。其中薏仁、桑葉、枇杷葉能消水腫、去濕氣，黑豆蛋白質含量高且不含膽固醇，五穀兼顧營養補元氣，而且不含咖啡因，夜晚也能喝，以獨樹一格的養生風味和質地，守護全家大小的身心，打造更健康無負擔的平衡人生。

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